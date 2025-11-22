Medio Cudeyo dará un lavado de cara a la cima de Peña Cabarga

El Gobierno de Cantabria ha hecho en los últimos años su parte del trabajo renovando la oferta de hostelería y creando un nuevo atractivo turístico ... en el pirulí, donde se ha instalado un mirador y un simulador de vuelo que permite al visitante recorrer lugares emblemáticos de la comunidad autónoma como lo haría un pájaro. Y ahora, es el Ayuntamiento de Medio Cudeyo el que da un paso para renovar la explanada de Peña Cabarga, donde invertirá 250.000 euros para hacer un lavado de cara a la zona, muy afectada por el vandalismo, el uso inadecuado del aparcamiento fuera del horario de apertura al público e, incluso, los daños que provoca el ganado. El Consistorio acaba de sacar a licitación el proyecto, que se pagará con fondos europeos y que, una vez que se adjudique, estará concluido en un plazo de seis meses.

El proyecto incluye una renovación del asfaltado actual, que se encuentra «muy deteriorado», con zonas que carecen de capa de rodadura y otras reparadas con retales. De ahí que se plantee una actuación integral que no supondrá la pérdida de aparcamientos. Paralelamente, se cambiará el vallado que rodea la explanada. Actualmente, dispone de una barrera formada por dos cables paralelos sujetos a pequeños postes metálicos para evitar el paso y la caída de las personas y vehículos, pero están parcialmente arrancados, por lo que serán sustituidos por otros más resistentes.

Para reducir el impacto visual, también se resguardarán los contenedores de basura, que actualmente están depositados en la explanada y obstaculizan la vista de los visitantes. Y se hará un tratamiento a la zona ajardinada elevada situada sobre la plataforma asfaltada, entre la pasarela y el edificio del pirulí. Uno de los puntos más llamativos es la creación de una instalación de energía solar para dar servicio a los edificios, así como la implantación de una toma doble para la recarga de vehículos eléctricos que se situará en el aparcamiento de la parte sur. Para ello, se dispondrán 36 placas fotovoltaicas.

Y, por último, a falta de determinar su contenido, se renovará la chapa de bronce conmemorativa. «Cuando se inauguró el monumento de Peña Cabarga (en 1968), se incluyó una inscripción con dedicatoria al indiano y a la Marina de Castilla. Tal vez, sesenta años más tarde, cabría revisar o completar el texto original», concluye el proyecto.