Medio Cudeyo dará un lavado de cara a la cima de Peña Cabarga

Además de asfaltar la explanada, se renovará el vallado y la zona verde junto al pirulí y se creará una instalación solar para abastecer a los edificios

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:48

El Gobierno de Cantabria ha hecho en los últimos años su parte del trabajo renovando la oferta de hostelería y creando un nuevo atractivo turístico ... en el pirulí, donde se ha instalado un mirador y un simulador de vuelo que permite al visitante recorrer lugares emblemáticos de la comunidad autónoma como lo haría un pájaro. Y ahora, es el Ayuntamiento de Medio Cudeyo el que da un paso para renovar la explanada de Peña Cabarga, donde invertirá 250.000 euros para hacer un lavado de cara a la zona, muy afectada por el vandalismo, el uso inadecuado del aparcamiento fuera del horario de apertura al público e, incluso, los daños que provoca el ganado. El Consistorio acaba de sacar a licitación el proyecto, que se pagará con fondos europeos y que, una vez que se adjudique, estará concluido en un plazo de seis meses.

