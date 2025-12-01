El Museo de Artillería de La Cavada condecora a sus colaboradores El Reino de Bélgica obtuvo la Medalla de Honor de la institución, por la contribución de sus ingenieros a la historia de la Real Fábrica

Elena Tresgallo Riotuerto Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:00 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

La Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada ha celebrado su patrona, Santa Bárbara, con la imposición de la Medalla de Honor y el nombramiento de socios honoríficos de la institución que impulsa la fiesta de recreación histórica de la Toma de posesión del Brigadier Fernando Casado de Torres, en la que fue una de las fundaciones más famosas del país, que nutrió de cañones a la Armada Española durante dos siglos.

Un acto que tuvo lugar este fin de semana en los aledaños del museo, en La Cavada, en el que se concedió la máxima distinción al Reino de Bélgica, por la contribución de sus ingenieros, llegados de Flandes, a la historia de la factoría. Recogió la distinción Didier Nagant, embajador del país y la concejala de Cultura de Lieja, Elisabeth Froipont.

Junto a estos galardonados también se distingue con el título de Socio de Honor a personas e instituciones por su colaboración con la fiesta y el impulso a la conservación y divulgación del Museo de Artillería. En esta ocasión, los premiados fueron el grupo Fernández Jové, IMEN Ascensores, la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, María Saiz, el capitán de navío Tomás García-Figueras y al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Desde 2010

El impulso al Museo de Artillería de La Cavada y esta parte tan destacada de la historia de Riotuerto arranca en el año 2010, cuando se inician los actos de la conocida fiesta de recreación histórica. Poco a poco, la Asociación de Amigos del Museo fueron incorporando actividades como las condecoraciones y la Medalla de Honor del museo que se impone desde el año 2022. El primero en recibir este galardón fue el Museo Naval de Madrid, al que le siguió, a título póstumo, el ex director del Museo Marítimo de Santander, José Luis Casado Soto. También han recibido esta distinción la Asociación 31 de Agosto de San Sebastián y el periodista Alfonso Usía.