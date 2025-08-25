La playa de Galizano continúa cerrada a la espera del resultado de los nuevos análisis

La playa de Galizano, cerrada desde el pasado viernes por un brote de gastroenteritis por rotavirus que ha afectado a catorce niños con edades ... comprendidas entre uno y ocho años, continúa clausurada a la espera de los resultados de nuevos análisis.

Este lunes se ha vuelto a inspeccionar la zona y se han tomado muestras ambientales para hacer seguimiento de la situación de la playa, tanto de la zona de mar y el arenal como de la ría de La Canal, que desemboca en la parte posterior de la playa, y donde se sospecha que se encuentra el origen de la contaminación.

El balance final de este brote arroja catorce casos de cultivo positivo de rotavirus, de los cuales seis precisaron ingreso hospitalario, algunos de ellos en la Unidad de Corta Estancia. Actualmente, sólo queda un paciente ingresado y presenta una buena evolución.

Salud Pública pudo determinar el origen del brote después de que se advirtiera la coincidencia de que todos los afectados habían estado en la mencionada playa entre los días 10 y 15 de agosto de 2025, y se habían bañado en una poza que se forma al bajar la marea, costumbre habitual en niños pequeños.

El Hospital Valdecilla fue el primero en dar la voz de alarma ante el inusual incremento de afectados por gastroenteritis, comunicándolo a la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, que inició el protocolo para identificar el origen del brote.