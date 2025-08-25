El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La playa de Galizano al fondo. Daniel Fernández

La playa de Galizano continúa cerrada a la espera del resultado de los nuevos análisis

Sólo uno de los seis niños hospitalizados por el brote de gastroenteritis continúa ingresado, aunque su evolución es positiva

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:32

La playa de Galizano, cerrada desde el pasado viernes por un brote de gastroenteritis por rotavirus que ha afectado a catorce niños con edades ... comprendidas entre uno y ocho años, continúa clausurada a la espera de los resultados de nuevos análisis.

