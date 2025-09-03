El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos personas abandonan la playa de Galizano, donde un cartel indica la prohibición de bañarse por contaminación. Daniel Pedriza

La playa de Galizano huele a aguas fecales

El arenal está cerrado desde el pasado 21 de agosto por contaminación y los empresarios vinculados al turismo lamentan las «pérdidas» económicas que sufren

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14

La senda que lleva a la playa de Galizano conduce derecha a una burbuja maloliente que se va haciendo más y más densa a medida ... que se llega a la arena. Para los que tienen la pituitaria sensible, abajo, junto a la orilla, el hedor es insoportable. «Apesta a alcantarilla, a agua estancada», dicen dos visitantes. Es el síntoma claro de que la contaminación persiste y la explicación de por qué Salud Pública todavía mantiene el arenal cerrado desde que el pasado 21 de agosto se descubriera la presencia de un virus que ha causado infecciones por gastroenteritis a varios usuarios, entre ellos menores.

