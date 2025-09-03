La playa de Galizano huele a aguas fecales

La senda que lleva a la playa de Galizano conduce derecha a una burbuja maloliente que se va haciendo más y más densa a medida ... que se llega a la arena. Para los que tienen la pituitaria sensible, abajo, junto a la orilla, el hedor es insoportable. «Apesta a alcantarilla, a agua estancada», dicen dos visitantes. Es el síntoma claro de que la contaminación persiste y la explicación de por qué Salud Pública todavía mantiene el arenal cerrado desde que el pasado 21 de agosto se descubriera la presencia de un virus que ha causado infecciones por gastroenteritis a varios usuarios, entre ellos menores.

Desde el Gobierno de Cantabria no hay novedades: «Se está trabajando en localizar el foco de la infección, pero todavía no lo hemos conseguido», explicó este lunes el consejero de Sanidad, César Pascual. Por ello seguirá cerrada al público debido a que los últimos análisis de muestras recogidas en el arenal mantienen niveles «muy altos» de contaminación fecal. Son muestras ambientales tomadas en diferentes puntos de la playa (ría, pozas, etc), que se realizan con periodicidad para comprobar si la concentración remite;pero no ha sido el caso.

«Los técnicos vienen con frecuencia y toman esas muestras pero luego no sabemos más», cuentan los dos socorristas de Cruz Roja, que ayer vigilaban con diez ojos a los bañistas que se acercaban al lugar. «Nosotros lo que hacemos es avisarles de lo que hay. De que nos han dicho que la contaminación puede causar enfermedades, pero luego no tenemos autoridad para impedirles que se bañen», revelan.

Testimonios Guillermo de la Maza, en su obrador de Galizano. Guillermo de la Maza Panadería Galizano «Al final, de forma directa o indirecta, todos perdemos» Guillermo de la Maza moldea una masa en el obrador de su negocio en Galizano. «Nosotros estamos más alejados de la playa. No notamos tanto ese impacto, pero está claro que de forma más o menos directa, nos ha afectado también que la tengan cerrada porque evidentemente viene menos gente», cuenta este empresario. Asegura que el problema del arenal se conoce desde hace tiempo. «Creo que son cosas que no habría que haber dejado tanto. Hay que tomar decisiones para que esto no vuelva a pasar, porque al final un pueblo como este depende mucho del turismo en verano y un problema de estas características puede ser muy perjudicial para muchos». Teresa Fernández, en el parking Bos de San Miguel. Teresa Fernández Parking Bos de San Miguel «Creo que he perdido del orden de 5.000 euros en estos diez días» A Teresa Fernández se le acumulan los problemas. «Después de años en que he estado peleando para conseguir un acceso digno y seguro para el parking, ahora que lo he conseguido, viene esto», protesta. El 10 de agosto logró que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar hiciera la obra para esa entrada y el 21 Salud Pública cerró la playa a la que da servicio. «No sé cómo se puede tener tanta mala suerte». «Creo que he perdido del orden de 5.000 euros en estos días de agosto porque ha hecho muy bueno», cuenta la responsable del parking Bos de San Miguel. «Deberían tomar medidas inmediatas para paliar este daño porque hay quien vive sólo del turismo y esto es un gran problema».

Algunos usuarios han perdido el respeto al rotavirus. «Esto es algo que lleva pasando aquí desde que éramos pequeños. Esto está mal desde hace más de cuarenta años», cuenta otro de los vecinos de la zona. «Lo que tienen que hacer es arreglar de una vez la depuradora que tenemos aquí, y que la gente tenga dos dedos de frente y no deje a los niños bañarse en las pozas que se sabe que bajan con toda esa mierda», explica este residente.

Pérdidas de negocio

Arriba, en el pueblo, los empresarios que hacen caja en verano se quejan de que les han robado medio agosto. Con una playa cerrada de las tres que hay en la zona –las otras son Arnillas y Langre–, dicen que se nota el impacto en sus negocios. Hay algunos que están directamente afectados, como el chiringuito que se encuentra completamente cerrado a pie de playa. Otros, como el parking privado junto al acceso al arenal, han optado también por la clausura, y negocios menos vinculados al turismo, como puede ser la cafetería y panadería Galizano, también han notado menor presencia de clientela. Al final, de forma más o menos directa, todos pierden. Por eso aguardan a las nuevas noticias de Salud Pública sobre un brote vírico cuyo origen aún está por definir.