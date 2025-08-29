Los niveles de contaminación fecal en la playa de Galizano siguen siendo «muy altos» El arenal está cerrado al público desde el 21 de agosto

J. A. Santander Viernes, 29 de agosto 2025, 18:35 Comenta Compartir

La playa de Galizano seguirá cerrada al público debido a que los últimos análisis de muestras recogidas en el arenal mantienen niveles «muy altos» de contaminación fecal, como se informó desde la Consejería de Salud.

Las cuatro muestras ambientales tomadas en diferentes puntos de la playa (ría, pozas, etc.), para detectar la presencia de rotavirus, causante del brote de gastroenteritis que forzó el cierre del arenal el pasado día 21, han dado un resultado positivo en los análisis realizados por el laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El pasado lunes, 25 de agosto, inspectoras de Salud Ambiental volvieron a tomar nuevas muestras ordinarias, que en esta ocasión fueron procesadas en el Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Salud, y evidenciaron contaminación fecal muy destacada (e coli/enterobacterias).

Nuevas muestras recogidas este miércoles siguieron dando niveles muy altos de contaminación fecal, tanto en el agua de la ría como en las pozas. El jueves se efectuó una nueva inspección de la playa, con toma de más muestras ordinarias.

El número total de pacientes afectados por el brote de gastroenteritis e identificados con resultado analítico positivo a rotavirus es de quince, seis de los cuales requirieron ingreso, principalmente para prevenir la deshidratación. Todos ellos evolucionaron de forma positiva y han recibido el alta hospitalaria.