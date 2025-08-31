El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Birdly', simulador de última generación que permite sobrevolar Cantabria como un ave. Alberto Aja

Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»

El 'sistema Birdly' ofrece la experiencia de un vuelo virtual: «No engaña, te hace sentir como un pájaro durante dos minutos»

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Peña Cabarga

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Son pocas las ocasiones en las que un ser humano puede sentirse como un pájaro. En Peña Cabarga es posible. Sin riesgos. Dos minutos ... de vuelo que parecen un suspiro: muñecas hacia arriba para ganar altura, un pequeño giro para esquivar una colisión y la ilusión de que el aire, las alas y el paisaje son de verdad. Nos hemos subido, para probarlo, y el 'sistema Birdly' no engaña: suspensión, viento en la cara y un viaje en el que uno sobrevuela montañas y costas cántabras como si siempre hubiera pertenecido al cielo. Y, sin embargo, todo empieza mucho antes de desplegar esas alas virtuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

