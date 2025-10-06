El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos visitan la feria ganadera, ayer, en Anero (Ribamontán al Monte). DM

La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes

El alcalde de Ribamontán al Monte hace un balance «muy positivo» de esta séptima edición de la cita, que logró reunir a 1.500 animales de 95 ganaderías

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Ribamontán al Monte

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace ya algunos años que el pueblo de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, quiso rescatar del olvido su tradición ganadera y ... organizó su primera cita. Desde ese día, a falta de alguna edición por la pandemia, siempre reservan un hueco en el calendario para la concentración de ganado que, en el caso de ayer, congregó a más de 1.500 animales y atrajo numeroso público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2

    La Cantabria vacía... de bares
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  7. 7

    Tan bello como una portería a cero
  8. 8

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10

    La UC considera que el centro de datos Altamira es «una oportunidad estratégica única»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes

La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes