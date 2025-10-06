La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes

Hace ya algunos años que el pueblo de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, quiso rescatar del olvido su tradición ganadera y ... organizó su primera cita. Desde ese día, a falta de alguna edición por la pandemia, siempre reservan un hueco en el calendario para la concentración de ganado que, en el caso de ayer, congregó a más de 1.500 animales y atrajo numeroso público.

La VII Concentración de Ganado Trasmerana de Ribamontán al Monte consolida así su trayectoria con buenas cifras. Aquí van algunas: se reunieron cerca de 1.500 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar, procedentes de más de 95 ganaderías. Una exhibición ganadera de los ejemplares de la zona de Trasmiera que fue un auténtico escaparate de los ejemplares de la comarca, que recibieron un reconocimiento por su participación. Así, el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte hizo entrega de un campano a todos los ganaderos participantes de bovinos, ovinos y caprinos, adecuados a su tamaño, y también de una cabezada a los propietarios de caballos.

La jornada festiva se desarrolló en el barrio La Sota e incluyó también exhibiciones de deporte rural pasiego -como salto, siega y corte de velorta- y un mercadillo con cerca de cuarenta expositores. Asimismo, como en otras ocasiones, se contó con una exposición de maquinaria agrícola y vehículos, además de que, quien quiso, pudo darse unos paseos a caballo.

Aunque quizá la lluvia frenara un poco las visitas, el alcalde, Joaquín Arco, realizó ayer un balance «muy positivo» de esta séptima edición de la feria, una cita que, además de su importancia ganadera, se distingue por su carácter «familiar». En ella, además, se dieron cita medio centenar de puestos con distintos productos.