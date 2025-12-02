Ribamontán al Monte coloca cámaras y sensores de movimiento para evitar el robo de las luces navideñas

Más de diez cámaras de seguridad y sensores de movimiento. El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte ha 'forrado' la localidad de Cubas, donde se ha ... instalado este año el alumbrado navideño y la Casa de la Navidad, con dispositivos de vigilancia para prevenir los robos de luminarias que se han venido produciendo en las dos últimas ediciones y que le han costado al Consistorio varios miles de euros. Las cámaras se activan cuando perciben movimiento en torno a los lugares donde se han ubicado, «por lo que grabarán a todas las personas que se acerquen a ver la Navidad, lo que esperamos disuada a los autores de los hurtos», explica el alcalde, Joaquín Arco (PRC). Una manera de blindar el alumbrado navideño, que se inauguró el pasado viernes y que atrae a numeroso público a la localidad.

Además de en los propios edificios, los aparatos de grabación se han instalado en las entradas y salidas del pueblo y el alcalde confía en la efectividad de la medida que también ha implantado este año en la feria de Anero. «Pusimos cámaras para vigilar los cierres de los puestos, que están montados durante cuatro días, y la cosa ha funcionado muy bien porque no ha habido ningún problema», desarrolla el regidor, que ha hecho extensible la iniciativa a la Navidad.

En Ribamontán al Monte la Navidad se concentra cada año en un pueblo. Aunque se ilumina el municipio en general, siempre hay una localidad que se decora con mayor número de luces y es también donde se abre la Casa de la Navidad. En 2024 le tocó a la pedanía de Omoño. «Nos robaron el tendido navideño que habíamos colocado en los árboles, metros y metros de cable, aparatos electrónicos y programadores para el encendido». En total, más de siete mil euros. «Hicimos lo que pudimos para reponerlo, pero ya no fue igual». Sucedió algo parecido, aunque de menor gravedad, en 2023 en el pueblo de Villaverde de Pontones, «donde también arremetieron contra parte del decorado».

Arco no entiende el fin de estos actos vandálicos. «Las roban y cortan los cables y luego no les deben de servir para nada, por lo que creo que el único objetivo es molestar». «El alumbrado navideño se hace para todos los vecinos, es la ilusión de los niños y no entendemos esta manera de proceder», reconoce el regidor. «Es el primer año que fortificamos el municipio y espero que la gente sepa que si viene a Cubas para robar lo ajeno no va a ser muy bien recibido». En caso de que «detectemos que faltan luces visualizaremos las imágenes que han captado los dispositivos y daremos con los culpables», advierte el regidor.

«Cada año incrementamos el número de luminarias que colocamos en esta época del año tanto en el pueblo de Cubas como en el resto de localidades».

La Casa de la Navidad

La Casa de la Navidad se ha montado en un local de Cubas y la previsión es inaugurarla el 22 de diciembre, cuando también tiene lugar la Cabalgata de Papá Noel. «Es necesario reservar entrada y es un aliciente más para los vecinos y visitantes». La experiencia consiste en realizar un recorrido por la casa de unos cuarenta minutos con «una actividad sorpresa» que aún no se ha desvelado. Solo queda esperar que en esta ocasión la sorpresa no se la lleven otros.