Encendido del alumbrado navideño en la localidad de Cubas, Ribamontán al Monte. DM

Ribamontán al Monte coloca cámaras y sensores de movimiento para evitar el robo de las luces navideñas

El Ayuntamiento distribuye más de una decena de dispositivos por la localidad de Cubas con el fin de prevenir actos vandálicos como los que se han producido en los dos últimos años

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:15

Comenta

Más de diez cámaras de seguridad y sensores de movimiento. El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte ha 'forrado' la localidad de Cubas, donde se ha ... instalado este año el alumbrado navideño y la Casa de la Navidad, con dispositivos de vigilancia para prevenir los robos de luminarias que se han venido produciendo en las dos últimas ediciones y que le han costado al Consistorio varios miles de euros. Las cámaras se activan cuando perciben movimiento en torno a los lugares donde se han ubicado, «por lo que grabarán a todas las personas que se acerquen a ver la Navidad, lo que esperamos disuada a los autores de los hurtos», explica el alcalde, Joaquín Arco (PRC). Una manera de blindar el alumbrado navideño, que se inauguró el pasado viernes y que atrae a numeroso público a la localidad.

Te puede interesar

