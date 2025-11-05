Riotuerto vincula 'el tasazo' al gasto de agua y a los empadronados de cada vivienda En el caso de los negocios, el Ayuntamiento tendrá en cuenta la actividad, la superficie, el gasto de agua y el número de empleados, para fijar la cantidad variable del impuesto

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:13

El equipo de gobierno (PRC-Por Riotuerto) en el Ayuntamiento de Riotuerto ha aprobado en un pleno extraordinario (con la abstención del PP en la oposición) la aplicación del denominado 'tasazo' para la gestión de residuos. En este Ayuntamiento, el plan es establece una tasa fija y otra variable, dependiendo del gasto de agua de cada vivienda y del número de personas empadronadas en cada hogar. En el caso de los negocios, la cuota se calculará en función de la actividad concreta, del gasto de agua, de la superficie del local y del número de personas empleadas.

Según este medidor, «cumplimos con la filosofía de la norma: quien contamina, paga», ha especificado el concejal del área en el Consistorio, Israel Ruiz Salmón (Por Riotuerto). A la vez, «se incentiva la prevención, la reutilización y el reciclaje, lo que garantiza que se cobre una tasa específica y diferenciada, no deficitaria, atendiendo al coste real del servicio prestado».

¿Cómo? Mediante el establecimiento de bonificaciones. En este sentido, en el Ayuntamiento de Riotuerto se aseguran de que quien menos tiene, aporte menos, es decir, «se bonificará a los hogares que tengan una renta de hasta 40.000 brutos anuales». Por ejemplo: si una familia gana 20.000 euros brutos anuales, se le bonificará el 70% de la parte variable de la cuota. También se establecen exenciones por buenas prácticas ambientales, como el uso de compostera doméstica o comunal, de puntos limpios, participación en programas de voluntariado o formación ambiental en Riotuerto.

Un aspecto éste que fue muy cuestionado por la oposición. Así, el portavoz del PP, Javier Abascal, ha señalado a través de una nota de prensa que las bonificaciones «dejan muchas cosas con respecto a su aplicación y vigilancia. ¿Quién va a controlar las buenas prácticas de reciclaje y las informaciones delicadas, como las rentas de cada familia?». Son algunas de las preguntas que se hacen los populares, quienes apuntan a la «complejidad» del sistema aplicado por el Ayuntamiento.

Abascal alude al «afán recaudatorio» del equipo de gobierno y asegura que la aplicación del 'tasazo' «va a suponer un grave perjuicio económico para todos los vecinos y negocios, ya que de la forma en que se proyecta, generará un aumento del gasto familiar y empresarial».

En contraposición a lo expuesto por el PP, el concejal de Hacienda ha explicado que «ningún otro municipio de Cantabria va a hacer un esfuerzo como Riotuerto para bonificar a los vecinos». Según asegura Ruiz Salmón, «una pensionista que viva sola y tenga buenas prácticas de reciclaje pagará menos de lo que abona actualmente por el servicio». Además, el portavoz de Por Riotuerto ha insistido en que el Ayuntamiento «ha ofrecido una charla informativa a los vecinos para que pudieran resolver sus dudas al respecto de la cuota, a la que por cierto no asistió nadie del PP». Es más, «nos hemos ofrecido para hacer a los particulares que lo deseen el cálculo del impuesto».

Bajada del IBI

Otra de las cuestiones que se trató en la sesión plenaria fue la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,60% al 0,59%. Para el portavoz popular, «es una bajada totalmente insuficiente, además de que Riotuerto tiene uno de los IBI más caros de Cantabria». No obstante, el concejal del equipo de gobierno defendió que el impuesto llevaba sin tocarse desde el año 2018 y nunca ha estado «tan bajo» como hasta ahora.