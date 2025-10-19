El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los animales en el recinto ferial habilitado para la ocasión.

Los animales en el recinto ferial habilitado para la ocasión. Luis Palomeque

San Lucas de nuevo abarrotado en Honzayo

La feria ha vuelto a reunir este domingo a miles de personas que se agolparon en torno a los puestos y las ochocientas cabezas de ganado en territorio trasmerano

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:44

De todo. Absolutamente de todo. Y gente a reventar. Así ha estado este domingo la feria de San Lucas en Hoznayo, Entrambasaguas, un año más. ... La cita ganadera, de las más antiguas y arraigadas de Cantabria, reunió en torno a ochocientas cabezas de animales provenientes de diferentes lugares de Cantabria, aunque la mayoría de territorio trasmerano, y cientos de personas se acercaron para disfrutar de los puestos y de los animales. Hubo mucho de las dos cosas. A las diez y media de la mañana ya era difícil aparcar. A las doce y media, imposible. La alcaldesa, Gloria Sierra, se alegró de haber mantenido la convocatoria –uno nunca sabe cuándo acierta con estas cosas– a pesar de la dermatosis nodular contagiosa que afecta a los bóvidos. Lo dijo ella misma, cuando estaba entregando los obsequios a los ganaderos en medio del recinto ferial, al pie del escenario: «No nos hemos equivocado». La regidora se mostró «agradecida» a los productores que acudieron a la llamada a pesar de la enfermedad y de –no nos olvidemos– la fragilidad que atraviesa el sector primario.

