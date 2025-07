Sarón vive El Socorro

Si el pasado fin de semana fue movidito, este está superando todos los récords de ganas de fiesta en Sarón. La capital de Santa María ... de Cayón entona hoy su particular 'pobre de mí' tras días intensos de agenda apretada por la diversión y la celebración de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. Hoy por la mañana toca la procesión y honrar a la Santa pero después llega de nuevo el color de las peñas a las calles, con tonada de mariachis, tren turístico o cita con una paella popular, a las 15.00 horas, en el Mercado de Sarón. Eso sí, avisan de que quien no haya sacado tique no come.

Los cayoneses llegan ya exhaustos a su quinto día de fiestas, sobre todo después de escuchar a su DJ local Dsab hasta las cuatro de la madrugada, pero también con «pena porque se acaben», explican desde la Junta Vecinal de La Abadilla-Sarón. Son los organizadores de unas fiestas que el pasado año estrenaron un formato nuevo invocando la formación de peñas y el pueblo les respondió masivamente. «Hemos llegado a reunir a 36 peñas este año, de todas las edades y es posible que seamos el pueblo que más tenemos», subraya orgulloso desde la organización, su presidente, Marcelino Astobiza. Ampliar El Mercado de Sarón acogió el concurso de tortillas. Comisión de Fiestas Del Socorro Además, estos días, el comportamiento de los peñistas ha sido «excepcional» y ha primado la «hermandad y el compañerismo» para participar en todas las pruebas donde ha habido «muchas risas», insisten. Ayer sábado se eligieron en el escenario a las seis mejores peñas de esta edición del Socorro. Hoy, a partir de las 18.00 horas, tendrán que medirse para llevarse el premio del pregón el próximo año en un divertido concurso de humor amarillo: torearán su puesto en la plaza portátil donde anoche saltaban las vaquillas. La crónica festiva de ayer se resume en agotadora. Desde primera hora se prepararon para competir por la mejor tortilla, mientras que por la tarde llegó el primer 'Socorrorace' o carrera de autos locos de Sarón, donde la organización tuvo que hacer cambios sobre la marcha para garantizar «la seguridad» del numeroso público (más de 4.000 personas) que congregó la cita. «Ha sido un éxito de participación que puso a prueba a la organización y creemos que al final todas las personas quedaron encantadas», valoró la organización. Ampliar Los autos locos congregaron a numeroso público. Comisión de Fiestas Del Socorro Pero si las peñas amenizan la fiesta en Sarón, no lo son menos las vaquillas que, desde hace dos temporadas, se trasladan a la zona de El Ferial con una instalación portátil, en la que también se han desarrollado otras actividades. En esta ocasión, otras de las grandes protagonistas de la programación de este fin de semana, pero también el pasado, fueron las vacas de la ganadería de Albara, propiedad Asier Chivite y que pastan en el Alto de Itziar, perteneciente a la localidad guipuzcoana de Deba. Los festeros celebran hoy el día de su patrona con misa, procesión y concurso de peñas Formada hace dos años, la empresa organizadora del evento, Toros Puerta Grande, confió en la vacada vasca para las sueltas de vaquillas, para las que el ganadero trajo ocho reses por festejo entre los cuatro y los diez años, algo más jóvenes para la noche del viernes y más veteranas para la del sábado, en la que hubo más espectadores tanto en el ruedo como en la grada. Con origen en la casta navarra, las vacas destacaron por su movilidad dentro de un ciclo de espectáculos que se desarrolló sin incidentes graves y del que el ganadero destacó el respeto de los participantes por los animales. Y así han transcurrido hasta este domingo las grandes fiestas del Socorro de Sarón, que se iniciaron el pasado sábado con el pregón de la Peña Bellavista, ganadora del Socorro 2024. Hoy domingo se dirimirá quien se ganará ese honor este año para presidir los festejos de 2026, porque si algo parece claro es que dos de los puntos fuertes del programa iniciado en 2024 continuarán celebrándose, dada la buena respuesta y la alta participación.

