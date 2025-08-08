El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bañistas atraviesan la senda del Monte Arna de camino a la playa de Somo. L. A.

Somo dice que las obras de la senda de Arna «deberían retomarse el día 21»

El pedáneo, Juanjo Díez (PP), asegura que los trabajos «se pausaron un mes» para comprobar que los permisos estaban en regla y todo parece indicar que «así es»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:15

Aunque con cautela, el pedáneo de la junta vecinal de Somo, Juanjo Díez (PP), se mostró este jueves más proclive a retomar las obras de ... la senda en el Monte Arna, que fueron paralizadas en julio por las dudas sobre las autorizaciones sectoriales y el material empleado en una zona protegida como es la duna de Somo –si bien es cierto que la junta no ha tomado una decisión al respecto todavía–. Díez explicó que Ayuntamiento y junta vecinal acordaron entonces detener las labores «durante un mes», tiempo que consideraban suficiente para cerciorarse de la viabilidad de los planes sobre un terreno que es Área de Actuación Integral Estratégica, «por lo que, en teoría –aseguró–, deberían reanudarse el próximo 21 de agosto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  7. 7

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  8. 8 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  9. 9 Las fiestas de Torrelavega, paso a paso
  10. 10 Cantabria se salva de la ola de calor... de momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Somo dice que las obras de la senda de Arna «deberían retomarse el día 21»

Somo dice que las obras de la senda de Arna «deberían retomarse el día 21»