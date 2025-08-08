Somo dice que las obras de la senda de Arna «deberían retomarse el día 21»

Aunque con cautela, el pedáneo de la junta vecinal de Somo, Juanjo Díez (PP), se mostró este jueves más proclive a retomar las obras de ... la senda en el Monte Arna, que fueron paralizadas en julio por las dudas sobre las autorizaciones sectoriales y el material empleado en una zona protegida como es la duna de Somo –si bien es cierto que la junta no ha tomado una decisión al respecto todavía–. Díez explicó que Ayuntamiento y junta vecinal acordaron entonces detener las labores «durante un mes», tiempo que consideraban suficiente para cerciorarse de la viabilidad de los planes sobre un terreno que es Área de Actuación Integral Estratégica, «por lo que, en teoría –aseguró–, deberían reanudarse el próximo 21 de agosto».

Sobre los permisos, el pedáneo adelantó que «según los informes que nos está enviando el Ayuntamiento, por ahora parece que todo está en regla, pero lo estamos comprobando». Y en cuanto al material empleado para construir la senda, una de las cuestiones más peliagudas que ha puesto en pie de guerra a una parte de los usuarios, Díez apuntó «a su impacto visual» y dedujo que a efectos prácticos sobre el terreno, no resulta lesivo.

Así lo expuso este jueves, tras la reunión mantenida el miércoles con técnicos municipales, la dirección de obra y un representante del equipo de gobierno (PRC), para decidir qué hacer con el proyecto de acondicionamiento de sendas y caminos sobre el Monte Arna, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística y que se encuentra avanzado en un 90%, a pesar de lo cual la junta decidió solicitar su paralización. Así las cosas, «para concluir la actuación —indicó el presidente de la junta vecinal– tan solo faltaría colocar la señalización y el mobiliario urbano». Aunque pueda parecer baladí, el tema de las señales o los paneles informativos «es muy importante, porque es necesario que las personas entiendan que no se debe transitar por caminos secundarios, sino por los que se han trazado», con el fin de no generar un impacto negativo en el medio natural.

Con todo, Díez se mostró más abierto que el pasado lunes a continuar con la ejecución, aunque tampoco se pronunció acerca de la postura que tomará ahora la junta vecinal. La última palabra la tiene, en cualquier caso, el Consistorio pero el alcalde, Francisco Asón (PRC), no contesta a las llamadas realizadas por este periódico para contrastar la información. Por otro lado, grupos ecologistas y colectivos vecinales han convocado una concentración que tendrá lugar mañana, sábado, a partir de las 11.00 horas, en defensa del Monte Arna de Somo. Un movimiento del que el pedáneo se desvincula.