Ribamontán al Mar paraliza las obras de la senda del Monte Arna a petición de la Junta Vecinal de Somo

Lucía Alcolea Santander Lunes, 4 de agosto 2025, 19:28 | Actualizado 19:43h.

El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar (PRC) ha paralizado las obras de adecuación de la senda en torno al Monte Arna, en Somo, ante las dudas planteadas por la Junta Vecinal sobre el material empleado en el entorno del sistema dunar. La actuación, que se encontraba avanzada al 90%, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) y se enmarca en una propuesta de mayor calado que consiste en acondicionar el citado monte para uso turístico –con 300.000 euros de presupuesto–. El objetivo de las obras era marcar un trazado principal para los viandantes y evitar la degradación del suelo a consecuencia de las pisadas continuas, ya que es un Área de Actuación Integral Estratégica, que decenas de veraneantes emplean a diario para llegar hasta la playa. O pasear, simplemente. El proyecto se presentó en el otoño de 2023 y logró el beneplácito de las correspondientes administraciones a comienzos de 2025 para ser incluido en el citado PST, financiado con fondos europeos.

Las máquinas se empezaron a mover el pasado 23 de marzo y no fue hasta finales de julio –tras solicitar dos prórrogas– cuando iniciaron la colocación de «lo que parecía hormigón», explicó ayer el presidente de la Junta Vecinal de Somo, Juanjo Díez, que pertenece al PP y es concejal de la Corporación municipal de Ribamontán al Mar. Según el pedáneo, nada más percatarse, presentó una solicitud en el Consistorio para la paralización «inmediata» de los trabajos y «una reunión con los técnicos municipales» con el fin de tratar la idoneidad del proyecto. Las labores se encontraban muy avanzadas, siempre según el pedáneo, y el Ayuntamiento suspendió los trabajos ante la petición de la junta. Es importante mencionar que el PRC gobierna en minoría en Ribamontán al Mar con cinco concejales, los mismos que tiene el PP en la oposición. Inclina la balanza una única concejala del PSOE, Consuelo Gutiérrez, que ayer también se mostró en contra de la citada senda al considerarla «innecesaria».

La interrupción de las obras coincidió con las vacaciones de los técnicos y hasta ayer, lunes, no se han reunido los responsables. El encuentro resultó esclarecedor para el presidente de la junta vecinal, en el sentido de que «nos aseguraron que no se había empleado hormigón, sino un material orgánico acorde al entorno protegido», tal y como había quedado establecido en el PST. Con todo, el Consistorio, que no se ha pronunciado al respecto, no ha reanudado los trabajos y el pedáneo apuntó ayer a un nuevo encuentro con los responsables del proyecto, que tendrá lugar mañana miércoles, y donde decidirán qué hacer a continuación, si revertir la situación y desandar el camino, o dejarlo tal y como está y continuar hasta finalizar la actuación.

A este respecto, Díez prefiere ser cauto, «porque para devolver la zona a su estado original habría que introducir máquinas en el lugar, lo que podría resultar aún más perjudicial para la duna terciaria –más lejos de la costa que una duna al uso–».

Bañistas de camino a la playa por el nuevo trazado.

Entre los vecinos y veraneantes que ayer a las doce de la mañana atravesaban el camino que parece de hormigón pero que, según el pedáneo, no lo es, hay de todo. Manuel, por ejemplo, con casa en Somo y habitual en la zona, ve el nuevo trazado «como una intromisión en la naturaleza». «Antes había tierra, 'hierbajos' y un sendero que se creó de forma natural», por aquello de que se hace camino al andar. Para mí –decía– «esto rompe la belleza del enclave». No opinaba lo mismo una pareja de vecinos. «Cuando llovía se embarraba y de esta manera se transita mejor». Ahora es probable que, si llueve, tal y como está, vuelva a convertirse en un barrizal. A Carolina, veraneante, el resultado le parece «perfecto», aunque «tampoco estaba mal antes». Eso sí, «de hacerlo, hacerlo bien». Hasta pintadas decía un señor que habían hecho en contra del sendero recién estrenado, pero «las borraron al día siguiente».

Además de esta propuesta, el plan turístico en el Monte Arna incluye la rehabilitación de una construcción para hacer un centro de interpretación; una zona deportiva; un circuito para corredores de 400 metros y un área de calistenia. Todas estas obras ya se han ejecutado o están a punto de finalizar, siempre según el presidente de la junta vecinal de Somo.

El alcalde no se ha pronunciado

El alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón (PRC), no se ha pronunciado aún sobre este asunto a pesar de los intentos de este periódico de contactar con él para contrastar la versión ofrecida por el alcalde pedáneo del PRC, Juanjo Díez, que es también concejal en la corporación municipal. Desde el equipo de gobierno (PP) prefirieron no ofrecer información al respecto por el momento. El Plan de Sostenibilidad Turística del municipio consta de 16 actuaciones y suma un total de 2.800.000 euros. Incluye, entre otras cosas, un área de autocaravanas en Galizano o la recuperación de las dunas de Loredo.