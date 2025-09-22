El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En la imagen principal, una agente de la Guardia Civil requisa envoltorios con cocaína en una operación en Heras, mientras que en la inferior se observa el material incautado en una intervención en Sarón. GC

Cinco detenidos por vender droga al menudeo en Sarón y Heras

La Guardia Civil requisó cocaína, hachís, pastillas y dinero en metálico, como resultado de las dos operaciones

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:37

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a cinco personas en dos operaciones diferentes por la venta de drogas al menudeo en las localidades de ... Sarón (Santa María de Cayón) y Heras (Medio Cudeyo). Como resultado de ambas intervenciones, los agentes requisaron un total de 26 envoltorios de cocaína, 16 trozos de hachís, 20 pastillas y dinero en metálico.

