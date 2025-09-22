Cinco detenidos por vender droga al menudeo en Sarón y Heras
La Guardia Civil requisó cocaína, hachís, pastillas y dinero en metálico, como resultado de las dos operaciones
Santander
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:37
La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a cinco personas en dos operaciones diferentes por la venta de drogas al menudeo en las localidades de ... Sarón (Santa María de Cayón) y Heras (Medio Cudeyo). Como resultado de ambas intervenciones, los agentes requisaron un total de 26 envoltorios de cocaína, 16 trozos de hachís, 20 pastillas y dinero en metálico.
En el primero de los casos, según informa la Benemérita este lunes en un comunicado, este mismo mes dos hombres intentaron trapichear con droga en Sarón, cuando se vieron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil. Fue entonces cuando uno de los implicados de la que entregaba un perro a una mujer que se acercó, también intentó darle a esta misma una cajetilla de tabaco.
El paquete de cigarrillos fue interceptado y en su interior se hallaron once bolsitas de cocaína y hachís dividido en ocho trozos, «todo ello preparado para su distribución al menudeo», explica el Instituto Armado, que señala que al hombre que llevaba la cajetilla se le invertino también dinero fraccionado en billetes de 20, 10 y 5 euros, «no descartándose que procediera de otras ventas de estupefacientes».
Como resultado, los agentes detuvieron tanto al hombre como a la mujer. Al primero se le imputa un presunto tráfico de drogas, mientras que a la segunda se le acusa de ser «cómplice» del otro.
Tres personas detenidas en Heras
Por otro lado, efectivos de la Guardia Civil inspeccionaron un establecimiento en Heras, porque observaron cómo tres personas realizaron «acciones sospechosas» que dieron indicios de ocultar drogas.
En el registro del local, en una zona «no abierta a la clientela», encontraron 15 envoltorios con cocaína y 20 pastillas de «origen desconocido y pendiente de su análisis para determinar si se trata de algún tipo de sustancia estupefaciente». Mientras, en el interior de la barra del establecimiento, en concreto en la cubitera, hallaron ocho bellotas de hachís que arrojaron un peso de unos 80 gramos.
Por todo lo anterior, la Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, al constatar la venta de sustancias estupefacientes al menudeo en el local mencionado anteriormente.
