El consejero de Fomento sale en defensa del «seguro» vertedero de amianto de Castañeda

Que es «legal, seguro y supone una oportunidad». Así de rotundo se mostró este miércoles el consejero de Fomento Roberto Media sobre el vertedero de amianto que se ubicará en muy poco tiempo en Castañeda. Esta actuación fue duramente cuestionada por el Partido Socialista municipal en el último pleno (se pidió que se pare la ampliación del vertedero del monte Carceña y se busque otra ubicación) y Media contestó en una visita a las instalaciones de Iacan en el municipio.

A pesar de que aseguró que la empresa «cumple toda la normativa legal vigente», Media adelantó que deberá solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente «una modificación no sustancial de la autorización integral que posee para la gestión de este material, en la que se cumplan todos los requisitos que dicta el real decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero».

Algo que espera que la promotora solicite «en las próximas semanas». «Según los informes que ya hemos recabado de los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente –especificó el consejero–, todo apunta a que la posible solicitud que la empresa haga en las próximas semanas cumpliría el carácter de modificación no sustancial y, por lo tanto, estaría sometida a un procedimiento administrativo muy sencillo» que la Administración facilitará.

Asimismo, Media recordó que en toda España existen 35 instalaciones de este tipo, muchas de ellas en comunidades limítrofes a Cantabria. «El amianto es altamente peligroso donde está ahora» (es decir, en los edificios que lo contienen) y no en un vertedero como el que está en marcha.

El consejero recordó, a su vez, que el monitoreo de la calidad del aire en este tipo de instalaciones «es una obligación» y que el depósito de este tipo de materiales se aborda de tal manera que se asegura que está completamente sellado en una capa impermeable «que impide la liberación de sus fibras, que evitan que el material esté expuesto al aire o al agua».