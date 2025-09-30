El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pancarta de protesta contra la llegada de amianto al vertedero de Carceña. DM

Piden, sin éxito, que se pare la ampliación del vertedero de amianto de Castañeda

El PSOE reclamó en el último pleno que se estudie otra ubicación para este residuo peligroso, pero el alcalde contestó que se cumple la normativa

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:16

Los socialistas de Castañeda han reclamado al Ayuntamiento que paralice la obra de ampliación del vertedero de Carceña, por entender que la instalación no ... cuenta con la preceptiva licencia municipal para que se almacene amianto (también conocido como asbesto) en la instalación, que es uno de los objetivos de los trabajos que están en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  5. 5

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  6. 6

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piden, sin éxito, que se pare la ampliación del vertedero de amianto de Castañeda

Piden, sin éxito, que se pare la ampliación del vertedero de amianto de Castañeda