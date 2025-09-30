Piden, sin éxito, que se pare la ampliación del vertedero de amianto de Castañeda

Los socialistas de Castañeda han reclamado al Ayuntamiento que paralice la obra de ampliación del vertedero de Carceña, por entender que la instalación no ... cuenta con la preceptiva licencia municipal para que se almacene amianto (también conocido como asbesto) en la instalación, que es uno de los objetivos de los trabajos que están en marcha.

La denuncia se hizo tras el último pleno, en el que el concejal Fidel San Emeterio (PSOE) había presentado una moción en la que se solicitaba que se estudie si podría encontrarse una mejor ubicación para llevar este producto «y no cerca de un área en el que residen 2.000 personas», que fue desestimada por la mayoría absoluta del Grupo Popular.

Y es que el alcalde Marcos García (PP) cree que ninguna de las dos peticiones tiene sentido (ni la paralización de la obra, ni la búsqueda de otro lugar), toda vez que el basurero cuenta con una licencia municipal para ampliar la instalación que se reactiva cada vez que el lugar se llena, porque la empresa lo solicita «y la licencia es la misma», subrayó el regidor.

Esta autorización se concedió en 2022 y, en la actualidad, se está abordando la obra civil para agrandar el vaso que acogerá el amianto. Cuando se haya terminado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dará el visto bueno a la actividad (el nuevo residuo almacenado) «en un plazo muy breve de una semana», tal como confirmó ayer mismo el titular de la Consejería, Roberto Media.

«Esta ampliación no se tiene por qué reflejar en la licencia», explicó Marcos García, que no alberga dudas sobre que este no es un proyecto perjudicial, dado que el vaso que está siendo agrandado para verter amianto se construye con todas las garantías, «aparte de que llega al monte Carceña ya encapsulado».

No comparte esta idea el PSOE municipal, donde no se discute que el asbesto tenga que ser retirado (se debe cumplir una normativa europea que obliga a retirarlo de los edificios públicos para 2028), sino que el lugar elegido «sea el más adecuado». San Emeterio, de hecho, indicó ayer que la moción se presentó al pleno para recibir explicaciones por parte del equipo de gobierno popular, pero que éstas no se dieron. A sus ojos, ahora se requeriría otra licencia: la que está utilizando la empresa Iacan (filial de FCC) «fue concedida para residuos no peligrosos y el amianto sí lo es. Solo queremos que se atengan a la legislación».

Como es conocido, el pasado mes de julio se supo que el Ejecutivo había elegido este punto concreto del territorio regional para llevar allí todo el amianto que se retire de edificios públicos. Por ejemplo, el que se va a desmontar de la antigua Residencia Cantabria de Santander.