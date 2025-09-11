La denuncia por presunta malversación de un vecino contra el alcalde de Vega de Pas se traslada al Supremo

El Juzgado de Medio Cudeyo ha dictado sendos autos en los que se inhibe en una denuncia y una querella contra el alcalde de Vega ... de Pas, Juan Carlos García (PP), porque en su condición de senador es aforado y la instrucción y enjuiciamiento de estos procedimientos corresponden al Tribunal Supremo (TS). La decisión judicial es consecuencia de una denuncia por presunta malversación y de una querella por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, impulsadas por la misma persona. El regidor, contrariado ayer por la noticia quería dejar claro que el no ha solicitado esta medida. «Yo no he pedido ir al suplicatorio, prefiero ir a declarar a un juzgado ordinario, no necesito privilegios», zanjó a preguntas de El Diario Montañés.

Los hechos se remontan a agosto de 2023, cuando se contrata a una persona, vecino de Vega de Pas, para atender el Museo Etnográfico como informador turístico. El empleado temporal se incorpora a sus labores como parte de las personas contratadas por el Servicio Cántabro de Empleo ese verano. Tras prestar el servicio, en diciembre de 2024, este vecino presenta sendas denuncias contra el alcalde, al que acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según alega el denunciante, durante su estancia en el museo le «obligan a cobrar dos euros por persona sin entregar la entrada correspondiente». También explica que es él mismo quien pide la cuenta bancaria al Ayuntamiento para depositar el dinero recaudado (1.848 euros, de la entrada de poco más de 900 visitantes en ese peridodo). Existe una segunda querella, donde la misma persona acusa al alcalde por acoso laboral, pero el regidor lo niega.

Una denuncia «absurda»

El regidor de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, insiste en que la denuncia de este vecino es «absurda y viene de una persona con la que no he hablado del tema de trabajo nunca», aseveró el alcalde que espera que todo se archive. Aclara también que él espera porder explicarlo en un tribunal ordinario, afirmando que no ha pedido nunca «ningún privilegio», ni que se traslade el caso al TS como solicita ahora el Juzgado de Medio Cudeyo. Respecto a la malversación de caudales públicos que le atribuye por el cobro de entrada al museo, García incide en que la acusación se cae por su propio peso cuando el propio extrabajador reconoce en la denuncia ante la Guardia Civil que «ha ingresado el dinero en la cuenta municipal».

Según relata también García, esta persona entra a trabajar en el verano de 2023 contratado por el Emcan y, al poco tiempo, pide una baja laboral por unos días. Tras incorporarse, surge una discrepancia con la empresa que lleva las nóminas y, a raíz de ahí, comienzan las denuncias hacia el Consistorio, los reproches en la calle hacia el regidor, además de poner denuncias sobre obras de familiares suyos que están «completamente legales». El alcalde asegura que este hombre también ha denunciado a la propia Guardia Civil, o mantenido conflictos con otros vecinos y que ya «no se habla con casi nadie».

Además, dado el grado de «acoso y persecución» al que asegura estar sometido, García Diego, afirma que está estudiando pedir «una orden de alejamiento» del hombre en cuestión, ya que además de estos episodios relatados ha sufrido insultos en la calle y recogidos en panfletos «por todo el pueblo». «Preguntad a los vecinos a ver qué os dicen», añade.