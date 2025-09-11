El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, junto al monumento al sobao en la plaza del pueblo. E. T.

La denuncia por presunta malversación de un vecino contra el alcalde de Vega de Pas se traslada al Supremo

El juzgado de Medio Cudeyo se inhibe del caso por la condición de senador del PP de García Diego. El regidor, que siempre ha considerado «absurdas» las acusaciones, pide declarar ante un tribunal ordinario.

Elena Tresgallo

Vega de Pas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:05

El Juzgado de Medio Cudeyo ha dictado sendos autos en los que se inhibe en una denuncia y una querella contra el alcalde de Vega ... de Pas, Juan Carlos García (PP), porque en su condición de senador es aforado y la instrucción y enjuiciamiento de estos procedimientos corresponden al Tribunal Supremo (TS). La decisión judicial es consecuencia de una denuncia por presunta malversación y de una querella por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, impulsadas por la misma persona. El regidor, contrariado ayer por la noticia quería dejar claro que el no ha solicitado esta medida. «Yo no he pedido ir al suplicatorio, prefiero ir a declarar a un juzgado ordinario, no necesito privilegios», zanjó a preguntas de El Diario Montañés.

