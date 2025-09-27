El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía de cómo quedará el futuro centro cívico en Mirones, de unos 300 metros cuadrados. DM

Miera tendrá un centro cívico que sirva de punto de reunión vecinal

El local se construirá en Mirones. Desde 2020, año en que cerró el último bar del municipio, los vecinos demandaban un nuevo espacio público donde poder reunirse

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:45

Tras más de cinco años sin un lugar de encuentro para sus vecinos, el municipio de Miera está cada vez más cerca de ver ... cumplido uno de sus mayores deseos: contar con un espacio público donde la gente pueda reunirse, charlar y celebrar actividades culturales. Y es que el Gobierno de Cantabria ha anunciado que licitará en 2026 la construcción de un centro cívico en el pueblo de Mirones que costará 716.000 euros.

