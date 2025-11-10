Obras en Puente Viesgo y Santiurde para prevenir inundaciones por el río Pas

S. E. Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento ha invertido cerca de 80.000 euros en varias actuaciones para prevenir el riesgo de inundaciones en el entorno del río Pas, a su paso por los municipios de Santiurde de Toranzo y Puente Viesgo.

Las obras se han ejecutado en los márgenes próximos al barrio Penilla (Santiurde de Toranzo) y barrio La Calleja (Puente Viesgo) en los que «históricamente» se registran importantes inundaciones.

«Hay un encauzamiento aguas arriba que lo que hace es que el río Pas baje hasta aquí con mucha fuerza y muy rápido y al llegar a esta zona retenga los cantos rodados, algo que provoca que el agua se salga en estos márgenes, sobre todo, hacia el lado del pueblo de Penilla», explicó este lunes Media en un recorrido por la zona.

Acompañado por los alcaldes de Santiurde de Toranzo, Víctor Manuel Concha; y del de Puente Viesgo, Óscar Villegas; el consejero explicó que, con estos trabajos, que se han desarrollado en dos anualidades para cumplir las consideraciones medioambientales fijadas por Biodiversidad, se han conseguido extraer algo más de 6.100 metros cúbicos de canto rodado, y se ha llevado a cabo el desbroce y limpieza de la vegetación existente.

Estas actuaciones «no son la solución definitiva, sino una solución válida por un tiempo», ya que el río volverá a dejar de nuevo los cantos rodados en esta zona. Por este motivo, se planteará a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la ejecución de alguna otra actuación «más importante» que sirva para «eliminar» las inundaciones que, de forma recurrente, se producen en estos dos barrios.