Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz

La Virgen de Valvanuz prometía un 15 de agosto histórico al cumplirse este año el 35 aniversario de la coronación canónica de la patrona pasiega ... . Y efectivamente ha sido una edición para el recuerdo, pero por motivos muy diferentes. Se hablará de la celebración de este viernes como la más calurosa desde que hay memoria y también una de las más vacías por ese mismo motivo. Pocos son los que se animaron por la tarde a desafiar el calor, desoír las alertas y plantarse en la pradera del templo. Los valientes que lo hicieron fueron los devotos de toda la vida, los pasiegos de pura cepa, que aprobaron, con nota, la prueba de fuego.

Aunque algunos lo dudaban, en Valvanuz no se faltó a su histórico compromiso con el 15 de agosto. Pese a que fuera con menos ojos que nunca (los presentes hablaban de que solo recuerdan una afluencia tan pobre en el año de la pandemia). Fue, además, con una romería en torno al templo mucho más corta de lo habitual, por eso de que literalmente te deshacías en medio del desierto en el que se convirtió la pradera. «Yo llevo aquí 50 años y este calor no lo he conocido nunca, y si lo he conocido se me ha olvidado», decía una de las habituales.

También, como marca la tradición, hubo trajes de amas de cría poniendo la nota de color a la jornada. Y de sudor. Aunque no hubo tantas mujeres luciendo con riguroso rigor el traje (decir que había 30 sería una dato muy generoso). Las pocas que había estaban completamente empapadas bajo capas y capas de gruesa tela. Tanto, que los pocos presentes las contemplaban pasar con una mezcla entre admiración y estupefacción por su aguante.