Una de las asistentes se abanica durante la parte final de la romería.

Una de las asistentes se abanica durante la parte final de la romería. Héctor Ruiz

Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz

Las altas temperaturas han ahuyentado al numeroso público habitual del 15 de agosto en la pradera del templo de la patrona, pese a que se conmemoraban 35 años de su coronación canónica

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:42

La Virgen de Valvanuz prometía un 15 de agosto histórico al cumplirse este año el 35 aniversario de la coronación canónica de la patrona pasiega ... . Y efectivamente ha sido una edición para el recuerdo, pero por motivos muy diferentes. Se hablará de la celebración de este viernes como la más calurosa desde que hay memoria y también una de las más vacías por ese mismo motivo. Pocos son los que se animaron por la tarde a desafiar el calor, desoír las alertas y plantarse en la pradera del templo. Los valientes que lo hicieron fueron los devotos de toda la vida, los pasiegos de pura cepa, que aprobaron, con nota, la prueba de fuego.

