Puente Viesgo estará sin médico en su consultorio hasta octubre

En Puente Viesgo llevan desde hace dos meses sin su médico de cabecera, y la Consejería de Salud ya le ha comunicado al alcalde, Óscar Villegas, que así seguirá siendo hasta octubre. Eso ha hecho que los vecinos salgan a la calle a reclamar una solución. Como decía este viernes Frutos Martínez González «estamos al límite, porque nos dijeron una semana o quince días y resulta que llevamos dos meses ya sin médico, y por lo visto hasta octubre no vamos a tener». Un pueblo, decía Josefa España, con gente mayor, «o vecinos, como yo, que no conducimos, así que me tendrán que decir qué hago para ir al ambulatorio de Piélagos», que es el centro de salud de referencia en la zona, a unos 15 kilómetros de Puente Viesgo.

Con medio centenar de vecinos estaba el alcalde, lamentando el que «estamos en una situación límite y preocupante». Asegura que «los vecinos llevan aguantando educadamente y con mucho civismo dos meses, y ahora nos ha llegado una circular que dice que hasta octubre vamos a estar sin médico, y claro, es una situación que cabrea, si se me permite la expresión, a cualquier vecino».

Todo ello con el agravante de que en Puente Viesgo hay una residencia de mayores con más de 140 «que necesitan unas atenciones especiales que atendía ese consultorio». Villegas reconocía la labor de la enfermera, «que además es vecina y dedica todas sus horas para atender al consultorio y la residencia».

La directora de esa residencia, Andera Pérez Solórzano, ratificada que «es un problema importante, al final nosotros contamos con un servicio médico en el centro, pero necesitamos el médico de Atención Primaria para rematar cualquier intervención a alguna de las 147 personas que viven en la residencia, necesitamos ese contacto directo con el médico».

Ampliar Viaña llevará el problema a sede parlamentaria este lunes. CAVIA

Hasta Puente Viesgo se trasladó la líder del PRC, Paula Fernández Viaña, que defenderá este lunes en sede parlamentaria la necesidad de dar cobertura médica este verano a muchos consultorios en precario. «Hay que darse prisa, Cantabria no ha hecho los deberes con la Atención Primaria y estamos ante su desmantelamiento por parte del consejero de Sanidad y de la presidenta, que anunció, desde que tomó posesión, que la Sanidad era su prioridad».

Frente al consultorio pasiego presentó la iniciativa que defenderá el lunes en el Parlamento, «una iniciativa que espero que tenga el apoyo del resto de los grupos, porque la realidad es que llegan las merecidas vacaciones de los médicos de Atención Primaria y hay consultorios rurales que van a estar sin médico». Serán 20 días en Ruesga o Penagos, 12 en Bárcena de Pie de Concha; desde abril no hay médico en Valderedible, dijo Viaña, «no hay médico en La Gándara, ni en Luena». Tampoco en Cartes, donde vecinos y Consistorio también se quejan.

«Le pedimos al consejero que haga atractiva la oferta», decía la diputada regionalista, para que los médicos vengan y se queden en Cantabria, que se puedan cubrir plazas que ahora mismo están en la cuerda floja, para temor de vecinos que temen un verano «peor, al menos, que el pasado, seguro», como decían en Puente Viesgo.