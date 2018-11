El PRC reclama al alcalde de Vega de Pas que apruebe ya el proyecto de los accesos a Yera Antigua estación de Yera. / Antonio 'Sane' Vega de Pas Los regionalistas alertan de que se puede perder la obra, mientras que el regidor niega que se le hayan comunicado plazos y les acusa de planearlo todo para no hacerlo ELENA TRESGALLO Vega de Pas Domingo, 4 noviembre 2018, 08:14

El PRC en Vega de Pas ha urgido al alcalde, el popular Juan Carlos García, a que apruebe, con la «máxima urgencia», el proyecto de mejora de la carretera de acceso a la estación de Yera con el objeto de «no perder ni la obra ni el dinero» que la Consejería de Obras Públicas «quiere invertir en el municipio». Los ediles del PRC afirman que el plazo para aprobar el proyecto termina mañana, lunes. Al respecto, el regidor se ha mostrado sorprendido por el ultimátum, cuando «nadie» les ha hablado oficialmente de plazos para dar vía libre al proyecto, que está siendo ya analizado por el aparejador municipal.

El proyecto que enfrenta a regionalistas y populares en el municipio es el asfaltado de aproximadamente un kilómetro de vial hasta la estación de Yera, unos terrenos propiedad aún del Administrador Ferroviario ADIF, por lo que al Consistorio, como máximo, le compete dar licencia de obra.

En un comunicado, el grupo municipal regionalista explica que registró este viernes un escrito en el Ayuntamiento reclamando al alcalde que apruebe, por resolución de Alcaldía, el proyecto porque «no admite más demora». Según la versión de los ediles del PRC, es «necesario» celebrar una sesión plenaria para la aprobación del documento -en referencia al proyecto de Obras Públicas-, a la par que le instan a convocarlo este lunes. «Si realmente quiere que los vecinos se beneficien de esta obra debe aprobar el proyecto», subrayó el portavoz regionalista, Javier Gómez. Para el PRC, el alcalde tiene interés en que «no se haga» porque «no cree» en el potencial turístico e histórico del túnel de La Engaña y lo «torpedea».

«Son unos fenómenos ya tienen la excusa perfecta para no hacer nada, además de cargarse el teleférico», dice el alcalde

Por su parte, el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, se mostró sorprendido e «indignado» por el supuesto ultimátum de la Consejería de Obras Públicas, que transmiten los ediles del PRC y del que él asegura no tener noticia alguna, además de no entenderle. «No me han comunicado ningún plazo», expresó, a la par que añadió que el proyecto presentado en «cuatro folios sin encuadernar siquiera» está siendo estudiado por los técnicos. Se mostró también convencido de que el Ayuntamiento no tiene que aprobar ningún proyecto, puesto que el Gobierno puede ejecutarlo «cuando quiera» ya que es suyo. Añadió también que, en todo caso, no tienen «ningún problema» en dar la licencia de obra, que sería la competencia municipal. «Por mí pueden empezar cuando quieran», insistió.

No obstante no ocultó su opinión sobre el proyecto, del que dijo era «un parche» de apenas «70.000 euros» para asfaltar los accesos a la estación, y que se diseñó sin contar con el Ayuntamiento. Incidió en que el Consistorio sí tenía un proyecto más ambicioso para ensanchar el vial, mientras que esto es echar «una capa de rodadura». A la par, explicó que los terrenos son del Administrador Ferroviario Adif y es «a ellos» a quien tienen que comunicárselo.

Además, García afirmó que es el PRC quien no cree en el potencial pasiego por criterios partidistas, no él. «Dijeron que no al teleférico por razones políticas y, ahora, se quieren lavar la cara de que no han hecho nada de lo prometido con un proyecto de 70.000 euros que es una chapuza. Nos echan maíz para picar como si fuésemos pollos, pero los pasiegos no somos tontos. Así que lo hagan, yo no me voy a oponer», afirmó.

Respecto al ultimátum de los plazos, García Diego dijo que era lo de siempre. «Son unos fenómenos, nos avisan un viernes de que tenemos de plazo hasta el lunes para dar los permisos y así ya tienen la excusa perfecta para no hacer nada, además de cargarse el teleférico», recordó con enfado el regidor.