Selaya reclama medios para frenar una nueva oleada de robos en la zona

En Selaya están a punto de explotar. Durante las últimas semanas se han reproducido robos, con entradas en vivienda, además de varias sustracciones de cobre ... en el alumbrado público. Una situación que no es nueva y que tiene bastante desesperados a vecinos y cargos municipales, dado que siguen sin suficientes efectivos de Guardia Civil en la zona que puedan actuar de manera preventiva. Es por ello que su alcalde, Cándido Manuel Cobo, ha pedido de nuevo ayuda a Delegación del Gobierno en Cantabria para que se refuerce el servicio.

«Hemos tenido que hormigonar las tapas de registro para que no se las lleven», explica el regidor, harto de un panorama que se repite cíclicamente. En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a «más de 22.000 euros» en reparaciones de farolas y sistemas de iluminación por los ladrones de cobre. El último de estos robos se produjo, el pasado jueves, en la urbanización privada de Selaya. Allí, algunos vecinos vieron como varios individuos «encapuchados» sacaban la herramienta y se llevaban las bajantes de varios de los edificios.

Además, hace unos días también entraron en el domicilio de una mujer en Vega, sin contar otros robos menores que se han perpetrado incluso «junto al cuartel de la Guardia Civil». ¿Y qué hace la Benemérita para atajar esto? Pues lo que puede «porque no hay medios humanos suficientes», según ratifica el alcalde. El cuartel de Selaya llegó a tener siete agentes donde ahora hay solo dos. Además, los mismos han de sacar adelante tareas administrativas, por lo que no dan abasto para todo, «y eso los ladrones también lo saben».

Cobo va a solicitar por ello una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para que la Administración central cumpla con lo prometido y dote a la zona carredana y pasiega de mayor vigilancia. No lo hará solo ya que a su llamamiento también se sumarán otros alcaldes. También se pedirá que se asignen efectivos suficientes al cuartel pasiego, tal y como se habían comprometido hace un año.

Alarma en 2024

El alcalde recuerda que estos hechos que denuncia no son aislados ni «puntuales» como en alguna ocasión se ha valorado desde la Delegación del Gobierno.

Tanto es así, que hace ahora un año que se desató la alarma ciudadana por otra oleada de robos similar en la zona. En aquel momento fueron los propios vecinos quienes se tuvieron que movilizar y llegaron a organizar patrullas nocturnas. Entonces se dieron varios robos con entrada en viviendas que estaban vigiladas, incluso se produjeron asaltos con las personas dentro y un anciano recibió una paliza.

Cobo teme a que, ahora, se reproduzcan estos hechos y se siembre la semilla de la inseguridad en la zona que dio paso a aquella movilización. Entonces, los vecinos más jóvenes organizaron las patrullas de vigilancia nocturna por la ausencia de efectivos, mientras que otros recogieron miles de firmas para que se reforzasen los medios policiales en la zona.

Desde la Delegación se quitó hierro al asunto de la inseguridad creada en apenas dos meses por los robos cometidos; se atribuyeron los hechos a delincuentes «itinerantes», pero se aumentaron las patrullas y se hizo algún gesto, como mandar a la caballería. También se anunciaron más medios que no llegaron.