El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil a caballo patrullando el pasado mes de octubre de 2024, por Villacarriedo. DM

Selaya reclama medios para frenar una nueva oleada de robos en la zona

El alcalde comunica que, en el último mes, han hecho frente a gastos por robos de cobre que superan los 22.000 euros y que los ladrones actúan con «total impunidad»

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

En Selaya están a punto de explotar. Durante las últimas semanas se han reproducido robos, con entradas en vivienda, además de varias sustracciones de cobre ... en el alumbrado público. Una situación que no es nueva y que tiene bastante desesperados a vecinos y cargos municipales, dado que siguen sin suficientes efectivos de Guardia Civil en la zona que puedan actuar de manera preventiva. Es por ello que su alcalde, Cándido Manuel Cobo, ha pedido de nuevo ayuda a Delegación del Gobierno en Cantabria para que se refuerce el servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Selaya reclama medios para frenar una nueva oleada de robos en la zona

Selaya reclama medios para frenar una nueva oleada de robos en la zona