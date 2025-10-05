El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El padre José Antonio Álvarez, durante la ceremonia religiosa.

Villacarriedo despide con un homenaje al padre José Antonio Álvarez

El sacerdote llegó al municipio en 1979 y fue docente en el colegio de los Escolapios, además de ejercer su labor pastoral en dos de sus parroquias

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:49

Comenta

Todo el valle de Carriedo se siente ahora un poco huérfano de padre desde que el sacerdote José Antonio Álvarez anunciase hace algunas semanas su ... marcha de las parroquias de Abionzo y Villacarriedo. Así se lo hicieron saber en el cálido homenaje que le prepararon en el Palacio de Soñanes hace unos días. El sacerdote llegó al municipio para ejercer como docente del Colegio Calasanz, centro de los padres Escolapios, a finales de los años 70 del pasado siglo y, desde entonces, ha sido mucho más que un guía para sus alumnos y feligreses, puesto que ha participado activamente en muchos de los actos sociales y culturales de todo el valle de Carriedo y la zona pasiega.

