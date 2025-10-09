El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Contenedores soterrados en Santander, precintados por su mal estado. Roberto Ruiz

Acciona-Oxital supera el informe de viabilidad y será la nueva empresa de Basuras

La empresa tiene diez días para presentar toda la documentación pertinente y después la Junta de Gobierno aprobará la adjudicación

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:51

Santander ya tiene quien la limpie. La larga tramitación para adjudicar el servicio de Limpieza Viaria a una nueva empresa está a punto de terminar ... y será la UTE Acciona-Oxital –la mejor valorada tras sumar la valoración técnica y la económica– quien gestione el contrato más caro del Ayuntamiento, de 23 millones al año –ha habido una baja de dos millones– durante una década. Aunque esta unión de empresas ya fue la mejor valorada a mediados de septiembre entre las cinco que se presentaron, faltaba un paso imprescindible para poder adjudicarle el servicio: que el director económico financiero municipal emitiera un informe valorando la viabilidad del estudio económico financiero asociado a su oferta. Y este trámite ya se ha resuelto de forma favorable. Será en los próximos días cuando se apruebe la adjudicación y la nueva empresa 'herede' el servicio de PreZero, que lo lidera desde 2021 con un contrato de emergencia y que quedó segunda en este proceso de adjudicación.

