Acciona-Oxital supera el informe de viabilidad y será la nueva empresa de Basuras

Santander ya tiene quien la limpie. La larga tramitación para adjudicar el servicio de Limpieza Viaria a una nueva empresa está a punto de terminar ... y será la UTE Acciona-Oxital –la mejor valorada tras sumar la valoración técnica y la económica– quien gestione el contrato más caro del Ayuntamiento, de 23 millones al año –ha habido una baja de dos millones– durante una década. Aunque esta unión de empresas ya fue la mejor valorada a mediados de septiembre entre las cinco que se presentaron, faltaba un paso imprescindible para poder adjudicarle el servicio: que el director económico financiero municipal emitiera un informe valorando la viabilidad del estudio económico financiero asociado a su oferta. Y este trámite ya se ha resuelto de forma favorable. Será en los próximos días cuando se apruebe la adjudicación y la nueva empresa 'herede' el servicio de PreZero, que lo lidera desde 2021 con un contrato de emergencia y que quedó segunda en este proceso de adjudicación.

Así, la tramitación de esta adjudicación continúa ahora con el requerimiento a la empresa de toda la documentación pertinente, la constitución de la UTE y el depósito de las fianzas, para lo que disponen de un plazo de diez días hábiles desde la notificación. A continuación, la Junta de Gobierno Local será la que aprobará la adjudicación. Una vez aprobado por la Junta, la resolución de adjudicación se notificará a todos los licitadores, con un plazo mínimo de 15 días hábiles antes de la formalización del contrato con el Ayuntamiento.

Entre las principales novedades del servicio, desde el Ayuntamiento destacan que la recogida neumática y soterrada será operada y mantenida íntegramente por la adjudicataria, con acuerdos con las empresas tecnológicas URD Group (neumática) y Contenur (soterrada). Se instalará un plan de puesta a punto con inversiones de 500.000 euros y 920.000 euros, respectivamente, y con tiempos de respuesta de incidencias inferiores a 24 horas. Además, el servicio incorporará 24 puntos limpios de proximidad para doce fracciones diferentes de residuos disponibles 24 horas al día los siete días de la semana, con protocolos de limpieza y vaciado programados y capacidad superior a 40.000 litros. La adjudicataria también asumirá la subrogación de toda la plantilla, con los derechos laborales preexistentes, y deberá impartir una media de 42 horas de formación al año durante los dos primeros años, además de medidas de conciliación y promoción interna.

La UTE la forman la madrileña Acciona y la cántabra Oxital. Esta última tiene mucha presencia en Cantabria, donde se ocupa de la planta de lixiviados de Meruelo, la planta de tratamiento de lodos de Guarnizo y el vertedero de Carceña (Castañeda). El presidente de la empresa es Manuel Huerta, hijo de Manuel Huerta, exalcalde del PP de Santander entre 1987 y 1995. Por su parte, Acciona se ocupa de la recogida de basuras en varios distritos de Madrid y en Palencia.