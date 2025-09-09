Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este

Dos nuevos negocios abrirán próximamente en el Mercado del Este. Una heladería Regma y un establecimiento especializado en productos ibéricos se sumarán a la oferta ... de la plaza santanderina. De esta manera, todos los locales están ocupados después de que el Ayuntamiento de Santander haya adjudicado estos dos, los últimos que quedaban libres. Se instalarán en los espacios 15 y 16 que antes ocupaba una oficina de turismo del Gobierno de Cantabria. Allí en poco tiempo habrá una heladería y un bar-restaurante. Regma y Restemer 2002 (La Dehesa de los Pacos será el nombre comercial), son los nuevos concesionarios de estos establecimientos por un precio de 140.400 y 91.500 euros respectivamente. El plazo de la explotación se extiende hasta febrero del año 2032.

Rafael Ordoñez es adjudicatario de uno de estos dos locales. El espacio no es nuevo para él. De hecho, es responsable de la Casa del Indiano, uno de los locales que alberga el edificio, y además presidente de la comunidad del Mercado del Este. Conoce perfectamente el potencial de este espacio que dice, «funciona muy bien con este nuevo enfoque de mercado gastronómico y con estas dos incorporaciones será un mercado muy completo». Su objetivo es ofrecer al visitante «un buen servicio, dinámico y sin esperas, con alternativas y variedad para que pueda escoger». Por eso entre sus objetivos está «que cada comerciante tenga algo diferente que aportar». Y así ha decidido especializarse en ibéricos en 'La Dehesa de los Pacos', que ofrecerá embutido, carne adobada y fresca, siempre de cerdo ibérico. «Este negocio y el que va a abrir Regma son el complemento perfecto a lo que ya hay en el Mercado», concluye Ordoñez.

Heladería, confitería y cafetería es la propuesta de negocio que presenta Regma en esta plaza. «Queremos cubrir el espacio que queda libre. Vamos a ofrecer los postres», dice Jaime Castanedo, responsable de la empresa. Espera poder abrir las puertas del establecimiento antes de Navidad. «El Mercado del Este es un gran atractivo turístico. A la gente le gusta mucho poder combinar distintas ofertas en un mismo espacio y nosotros estamos muy ilusionados de poder participar», dice Castanedo.

Con la adjudicación de estos dos espacios, el Mercado del Este cuenta ya con un total de trece establecimientos y completa su oferta comercial con una amplia variedad de negocios de hostelería y tiendas especializadas. Así, Regma y La Dehesa de los Pacos se sumarán a la oferta gastronómica del edificio formada por Tentempié, Quesoba Cheese Bar, Parole Pizza & Café, Doña Tomasa-La Barra, La Casa del Indiano y En la Brasa, y otros negocios como Arte Sorto, la Floristería José Pérez, la tienda de juegos Gamemas, Mantequerías Cántabras y la tienda de café El Dromedario.

Los once negocios del Mercado del Este Tentempié Vermutería y tapas

Quesoba Quesería (Cheese bar)

Parole Pizza & Café Pizzería

Doña Tomasa-La Barra Productos Gourmet

La Casa del Indiano Café, bar y restaurante

En la Brasa Parrilla

Arte Sorto Exposiciones, cuadros y enmarcaciones

Floristería José Pérez Flores y plantas

Gamemas Videojuegos

Mantequerías Cántabras Vinoteca, productos delicatessen y típicos cántabros

Cafés Dromedario Tienda especialista en cafés, tés e infusiones

El concejal de Comercio, Álvaro Lavín, considera que, que esta plaza esté ocupada en su totalidad, tras estas nuevas dos incorporaciones, «supone un éxito desde el punto de vista comercial y un ejemplo de gestión de mercado gastronómico». Construido entre 1839 y 1842, el Mercado del Este ocupa 2.690 metros cuadrados de la nueva ciudad que surgió tras el relleno de la zona este de Santander -desde la plaza del Príncipe a Puertochico-. El proyecto fue encomendado por el Ayuntamiento al arquitecto municipal Antonio Zabaleta, una de las figuras más relevantes de la arquitectura española del siglo XIX.

El Mercado del Este forma parte de la Asociación de Mercados Históricos de Europa y, en el año 1986, fue declarado bien de interés cultural. En cuanto a la oferta comercial de la ciudad, Lavín subraya la diversidad que presenta Santander en materia de mercados: «La Esperanza es el mercado puro y tradicional; México, un mercado que incorpora el añadido de un supermercado; Puertochico, un mercado con gastronomía; y el Mercado del Este, un mercado gastronómico», ha detallado.