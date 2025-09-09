El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los negocios de hostelería y las tiendas especializadas ocupan los locales del Mercado del Este. Daniel Pedriza

Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este

Una heladería Regma y un bar especializado en productos ibéricos, 'La Dehesa de los Pacos', próximos negocios de la plaza santanderina

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:50

Dos nuevos negocios abrirán próximamente en el Mercado del Este. Una heladería Regma y un establecimiento especializado en productos ibéricos se sumarán a la oferta ... de la plaza santanderina. De esta manera, todos los locales están ocupados después de que el Ayuntamiento de Santander haya adjudicado estos dos, los últimos que quedaban libres. Se instalarán en los espacios 15 y 16 que antes ocupaba una oficina de turismo del Gobierno de Cantabria. Allí en poco tiempo habrá una heladería y un bar-restaurante. Regma y Restemer 2002 (La Dehesa de los Pacos será el nombre comercial), son los nuevos concesionarios de estos establecimientos por un precio de 140.400 y 91.500 euros respectivamente. El plazo de la explotación se extiende hasta febrero del año 2032.

