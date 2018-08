La alcaldesa responde que es la Plataforma Anti-MetroTUS la que no quiere escucharla Javier Cotera Gema Igual asegura que están trabajando para solucionar los problemas y que el sistema está en «autoevaluación» DM . Santander Viernes, 10 agosto 2018, 17:11

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha garantizado que el equipo de gobierno «va a escuchar» a los vecinos y va a diseñar el mejor sistema de transporte para moverse por la ciudad, pero ha lamentado que los partidos y colectivos que critican el MetroTus no quieren escucharla. Igual ha respondido así a la Plataforma Transporte Santander, que hoy ha amenazado con una reprobación a la alcaldesa si no hay cambios rápidos.

«Que pidan mi reprobación no me pilla de sorpresa, y que la pidan por el autobús municipal, pues es que tienen o poca confianza en mí o poca paciencia para saber que estamos trabajando en ello y que esta alcaldesa no va a dejar tirados a los vecinos de Santander», ha recalcado.

Ha dicho que le parece «bien» que la oposición «empiece a trabajar» después de que «en el mes de julio todos hayan estado de vacaciones, porque no han presentado absolutamente ninguna moción».

Igual ha garantizado que el equipo de gobierno «va a escuchar» a los vecinos y va a diseñar un sistema de transporte «que sea el mejor para moverse por esta ciudad». En este sentido, ha insistido en que el nuevo sistema de Santander, que comenzó a aplicarse el 1 de febrero, está en autoevaluación.

Ha recordado que el 1 de julio se hicieron las últimas modificaciones y que en ese momento el Ayuntamiento ya dijo que «seguiría escuchando a los vecinos», pero que no se iba a hacer ningún cambio «que no estuviese bien pensado» y «consensuado». También ha agregado que los cambios se han establecido de acuerdo con el criterio de los técnicos municipales para atender «las nuevas realidades».

«En verano la gente se mueve muchísimo más a las playas, y es lo que hacemos no éste, sino absolutamente todos los veranos», ha puesto de ejemplo. La alcaldesa ha rechazado que las modificaciones se hayan hecho con «oscurantismo». «En este Ayuntamiento nada se hace sin transparencia, en este Ayuntamiento nada se hace sin los soportes técnicos y en este Ayuntamiento, como el único objetivo que tenemos es mejorar la calidad de vida de los santanderinos, no nos dejamos llevar por esas otras sombras que otros es el único recurso que tienen para valorar la gestión municipal».