El colectivo anti-MetroTUS promoverá la reprobación de Gema Igual si no recupera el sistema anterior Celedonio Martínez La Plataforma anuncia nuevas movilizaciones y denuncia el «caos sin precedentes» del servicio DM . Santander Viernes, 10 agosto 2018, 17:12

La Plataforma Transporte Santander ha avisado al equipo de gobierno de la capital (PP) de que, en caso de no llegar a un acuerdo «en breve» para volver a la organización anterior al MetroTUS, impulsará una reprobación a la alcaldesa, Gema Igual. La Plataforma plantea esta medida ante el «caos sin precedentes» en el que, a su juicio, se encuentra sumida la ciudad desde la implantación del MetroTUS, hace siete meses, y que ha convertido el servicio en un «auténtico desastre».

Así lo ha indicado el colectivo en una rueda de prensa en la que han explicado que a la Plataforma se han ido adhiriendo asociaciones, colectivos, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos que representan a «70.000 vecinos» según sus cálculos. Si no se atienden sus demandas, se dirigirán a los distintos partidos de la oposición en el Ayuntamiento (PSOE, PRC, IU, Ganemos y los tres ediles no adscritos) para reprobar a Igual por adoptar una decisión «unilateral», «sin contar con nadie», y que ha resultado ser un «total y absoluto fracaso».

Lo ha expresado así Carmen Castillo, que ha ejercido como portavoz del colectivo 'anti MetroTUS', y que ha insistido en que si no obtienen una respuesta «inmediata» y «eficaz» del PP, promoverán «rápidamente» la reprobación.

No consideran «normal» que los vecinos tengan que padecer el «sufrimiento diario» de la «imposición» llevada a cabo en el transporte urbano «con total impunidad» de quienes lo han implantado y mantenido, en alusión a los 'populares' con el respaldo de un «tránsfuga» (David González, el edil que abandonó Cs). Pese a todo, reconocen que la reprobación no saldrá adelante si el ex de Cs vuelve a levantar la mano junto a los representantes del PP. Pero «por lo menos constará que la hemos pedido todos (los demás)».

De momento, y tras la comparecencia de este viernes ante los medios, el colectivo espera mantener una reunión con la regidora o miembros del equipo de gobierno para que les ofrezcan una solución «rápida» al «caos» del MetroTUS.

Al hilo, y a preguntas de los periodistas, la portavoz ha censurado la «opacidad» y «falta de transparencia» del PP, que no les ha informado -ha dicho- de los últimos cambios introducidos en las líneas del servicio con motivo del periodo estival. Castillo ha contrastado esta actitud del ejecutivo local con la del regional (el bipartito PRC-PSOE, presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla), que sí «apoya» a la plataforma y ha llevado reivindicaciones al Parlamento, donde han sido respaldadas por «todos» los partidos «menos» por el PP.

La portavoz de la agrupación ha asegurado que no van a «cejar en la lucha». Así tras la reciente manifestación celebrada en vísperas del arranque de las fiestas patronales, los integrantes del colectivo volverán a concentrarse el viernes 24 de agosto en el intercambiador de El Sardinero. Tampoco descartan iniciar una recogida de firmas y hacer una consulta popular.

En cuanto al funcionamiento del MetroTUS y los cambios introducidos desde su puesta en marcha, y al margen de los transbordos que hay que realizar y el incremento de los viajes en algunas líneas, Castillo ha denunciado otras incidencias, como los «tiempos erróneos» que aparecen en pantallas informativas de paradas e intercambiadores.

Ha explicado que se ha perjudicado «enormemente» a la gente que vive en las periferias y a los jóvenes para ir a la escuela o la Universidad, así como a las personas de la tercera edad, que «tienen que aprender a interpretar los cambios de los paneles». Muñoz ha detallado que los nuevos horarios «no se adaptan al curso académico», lo que supone que los alumnos lleguen «20 minutos tarde».

Por otro lado, Castillo ha planteado una supuesta privatización de la empresa. «Parece ser que el Ayuntamiento ha pagado siete millones y no los 3,7 que había dicho», ha enfatizado. «Ha llegado a nuestros oídos que a la empresa privada la pagan por kilometraje y no por billetes vendidos», ha dicho la portavoz.