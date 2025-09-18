Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla La superficie se ubicará sobre el solar que ocupó el histórico concesionario de Sancho Motor Ford y que lleva sin actividad desde hace años

El terreno donde se implantará la marca se ubica al final de la calle Castilla, casi a la altura de La Marga.

Héctor Ruiz Santander Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La cadena de supermercados Aldi prepara su desembarco en la santanderina calle Castilla. De hecho, ya han empezado las obras de construcción de una nueva superficie que se ubicará en el final de la vía, cerca de la salida de la ciudad, a la altura de La Marga. Concretamente, en el solar que ocupó el histórico concesionario de Sancho Motor Ford y que en su última etapa continuó como Alisauto, dentro del Grupo Blendio, y que echó el cierre hace ahora tres años.

De esta forma, el gigante de distribución de alimentos inaugurará pronto una nueva superficie, aunque, a preguntas de El Diario Montañés, la marca no ha concretado plazos de apertura. Por el momento, en los últimos días, ya han comenzado las labores de demolición de la antigua nave, que llevaba abandonada desde hace años. A continuación, se levantará en el solar una tienda de grandes dimensiones y que incluirá un aparcamiento de 78 plazas, tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria, que publica el expediente de solicitud de inicio de actividad.

La marca abrió hace pocos meses otra superficie en Nueva Montaña y con la que plantea ahora tendrá siete tiendas en Cantabria

La cadena ha evitado dar ningún tipo de declaración sobre el proyecto, ni siquiera ha concretado el número de empleos que generará la nueva superficie. No obstante, Aldi está haciendo en los últimos tiempos un fuerte esfuerzo inversor en Cantabria y, concretamente, en la capital. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado arrancaron las obras de construcción de otra tienda en Nueva Montaña. Exactamente junto al conocido como el 'edificio de los albaneses'. En este caso, los trabajos para levantar la tienda han implicado menos de un año y ha abierto a los clientes este mismo verano, con unas dimensiones de 1.400 metros cuadrados y con 98 plazas de aparcamiento (la mitad en superficie y la otra mitad en sótano).

Crecimiento

Pero es que pocos meses antes de cortar la cinta en Nueva Montaña, Aldi ya había inaugurado otro espacio en Castro Urdiales que se sumó a las otras cuatro superficies que ya tenía por aquel entonces en Santander, Torrelavega, Camargo y Laredo. Según los datos que la compañía facilitó a este periódico, a inicios de este año contaba en la región con un total de sesenta trabajadores, plantilla que se ha ampliado con la apertura de Nueva Montaña.

De esta forma, Aldi, al sumar seis establecimientos hasta la fecha, ya ha superado a Alcampo (que tiene cinco tiendas) como la novena marca de distribución de alimentos con más presencia en Cantabria. Una vez que abra en la calle Castilla, serán siete los comercios operativos de la marca, pero aún así mantendrá una presencia por debajo de la de Covirán, Lupa, Día, BM, Carrefour, Eroski, Mercadona y Lidl, con mucha más implantación hasta la fecha.