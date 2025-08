Alerta por okupas en Monte: «Hay preocupación. Nunca había pasado esto»

Candela Gordovil Santander Lunes, 4 de agosto 2025, 07:05 Comenta Compartir

Durante la noche del martes al miércoles de la semana pasada, en la zona de Corbanera, en Monte, los vecinos se fueron a dormir como ... cualquier día. Sin embargo, a eso de las dos de la mañana, uno de ellos escuchó unos ruidos que le desvelaron. «Y menos mal. Vio a una pareja que parecía que quería colarse en mi casa. Dio aviso a la Policía Nacional, que llegó muy rápido. Comprobaron que la vivienda estaba cerrada y no había nadie y se marcharon», relata la vecina afectada por este intento de okupación, que prefiere no desvelar su nombre. «Al día siguiente fui por la tarde y vi la ventana de mi casa abierta. Me habían cambiado el bombín. Conseguimos entrar y por suerte no había nadie y pudo venir un cerrajero. No se ha materializado de milagro», añade.

En su caso, no es su vivienda habitual, ya que tiene que reformarla. Y ya ha instalado una alarma para que el susto «no se vuelva a repetir». Aun así, el frustrado intento de okupación ha puesto en alerta al resto de vecinos de Monte. De hecho, desde la Asociación de Vecinos, enviaron un comunicado a los socios en el que informaron de lo ocurrido ya que reconocen que «hay preocupación porque nunca había pasado esto». «Gracias a la rápida actuación de algunos vecinos, que alertaron de inmediato al 091-Policía Nacional, así como a la colaboración de residentes que disuadieron desde sus casas a los presuntos okupas, el plan fue evitado a tiempo». En el escrito recuerdan las recomendaciones transmitidas por la Policía Nacional para este tipo de situaciones. «Nos recuerdan la importancia de permanecer atentos. Una vez ocurre un primer intento, es común que sigan otros. Actualmente se ha detectado la presencia de personas que podrían estar explorando viviendas vacías, ya sean segundas residencias o casas temporalmente deshabitadas, para posteriormente comunicar esta información a terceros con intención de ocuparlas. Si los okupas logran entrar y cambian, por ejemplo, el bombín de la cerradura, ya no es posible desalojarlos sin orden judicial, lo cual hace el proceso mucho más complicado y prolongado. Sin embargo, si se avisa a la policía cuando están intentando acceder o justo después de haber entrado, aún es posible desalojarlos de forma inmediata. Por eso, os pedimos a todos estar atentos y reportar cualquier movimiento extraño o sospechoso. La colaboración vecinal es clave para mantener segura nuestra zona». El presidente de la asociación de vecinos, Javier Martínez, reconoce su sorpresa por un suceso «que no había ocurrido por aquí y que lógicamente nos pone en alerta. Es cierto que había antecedentes en otra vivienda de Monte más hacia la zona del Caleruco, pero estaba deshabitada y en un estado de más dejadez. La de Corbanera está perfectamente», comenta Martínez, que reconoce que su sorpresa no es solo por el hecho ocurrido, también por las formas. «Ha sido con alevosía y nocturnidad. Unas personas que aparecieron ahí con unas maletas. Menos mal que se actuó con rapidez...». Mayor presencia policial Que los vecinos de Monte y Cueto reclaman mayor presencia policial en sus barrios no es una reivindicación nueva. Sin embargo, un suceso como el de la semana pasada hace que «la preocupación crezca» y que se esa demanda cobre más relevancia. «Siempre lo hemos solicitado, especialmente a raíz de los robos que se produjeron, que también alarmaron mucho lógicamente». Fue a finales de 2022 cuando estalló la polémica por la «falta de agentes» en estos puntos de la ciudad. En Monte creció la inquietud por la oleada de robos en viviendas que sufrió la zona norte de la capital. Según relataron los propios vecinos, por las tardes los ladrones asaltaban inmuebles en los momentos en los que no estaban sus dueños. Ante la falta de soluciones, los vecinos decidieron adoptar sus propias medidas. Hubo quien instaló alarmas o cámaras de seguridad para tratar de protegerse. Pero lo que verdaderamente querían era más Policía Local. Sin embargo, lamentaron que la ayuda llegaba solo cuando se denunciaban públicamente los robos. Después, «se olvida».

