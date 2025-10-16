Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera Tras varios meses de retraso, comienzan las obras de renovación que constarán de tres fases y que se prevé estén finalizadas para primavera

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado esta mañana las obras de rehabilitación del Parque de Las Llamas, que supondrán la renovación de sus estructuras metálicas y de madera, con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se prevé que el recinto luzca completamente renovado la próxima primavera.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado el parque acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y la directora general del área, Belén Domínguez, coincidiendo con el arranque de una intervención que ejecutará la empresa Rucecan, con dirección de obra a cargo de Ingenia y redacción del proyecto del estudio de Ignacio Álvaro.

«No se va a cerrar el parque en ningún momento. Las obras convivirán con el uso diario de los santanderinos, que podrán seguir disfrutando de esta joya medioambiental», subrayó la regidora, quien apuntó que Las Llamas es «el pulmón de la ciudad» y una de las zonas verdes más utilizadas por vecinos y visitantes.

Los trabajos comienzan por la renovación de los taludes y jardineras, donde se sustituirán las geomallas que estabilizan el terreno y se repondrá la vegetación. Posteriormente, se actuará en la sustitución de los suelos de las pasarelas, que serán reemplazados por un composite ecológico más resistente y duradero, y se repararán sus estructuras. También se intervendrá en las barandillas y protecciones, especialmente en las escaleras, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente. Por último, se renovarán las compuertas de conexión entre el agua dulce y salada.

Igual recordó que esta intervención es la primera de las tres actuaciones que el Consistorio ha previsto en el parque con el objetivo de «dejarle perfecto» tras casi veinte años desde su inauguración, en 2007.

La segunda fase será la renovación integral del parque infantil, uno de los más grandes de Santander, que incluirá su cubrición. Este proyecto, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros, ya ha sido aprobado y se encuentra en fase de licitación.

La tercera actuación se centrará en la revisión del edificio anexo al parque infantil, donde se actuará sobre la estructura y los baños públicos de la planta baja antes de su licitación para que pueda acoger una cafetería o espacio de ocio. Este proyecto ha sido encargado al arquitecto Alberto García Hijado.

El Parque de Las Llamas, con más de 300.000 metros cuadrados —de los cuales 122.000 corresponden a zonas verdes, 41.000 a humedales y 47.000 a carrizales—, alberga una notable riqueza natural, con más de 150 especies de aves, entre ellas el chorlitejo, «un ave que solo se encuentra en este parque», destacó la alcaldesa.

«Es una de las regeneraciones medioambientales más valiosas de la ciudad, porque todos recordamos que hace años esto era un vertedero y hoy es un magnífico parque» afirmó Igual, quien agradeció la labor de los profesionales implicados y confió en que los trabajos «se desarrollen en tiempo y precio para tenerlo finalizado en ocho meses».

La regidora destacó además que esta gran zona verde, situada junto al Palacio de Deportes, se ha consolidado como un espacio de ocio, deporte y biodiversidad, «una joya en pleno Sardinero que los santanderinos disfrutan a diario».