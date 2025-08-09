Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte

Monte es una de las zonas de Santander que más crece y así lo demuestran la cantidad de carteles de promotoras que anuncian la próxima ... construcción de viviendas. Una de las que acaba de arrancar es la de la calle Aviche 25, donde se desarrollarán 12 inmuebles. Allí ya está la maquinaria excavando y dando forma a la futura urbanización. El inicio de las intervenciones se ha demorado más de la cuenta porque el solar donde se está desarrollando no estaba vacío cuando lo adquirió el grupo Jamsa. Allí había unas naves abandonadas y en mal estado que, hasta 2010, acogieron una empresa de pinturas. Desde entonces y hasta que se ejecutó su derribo en 2023, la infraestructura fue degradándose; las paredes estaban agrietadas y en las ventanas ya no había rastro de cristales. Ahora, esa antigua estructura dará lugar a 12 viviendas que se desarrollarán en un inmueble de tres alturas –con tres tipos de vivienda– que estarán terminadas en 2027 y cuyos precios partirán de los 530.018 euros.

Como informa el grupo Jamsa a través de su página web, esta urbanización recibirá el nombre de 'Residencial Moramonte' y las viviendas que albergará tendrán entre dos y tres dormitorios. Todas contarán con salón-comedor, cocina y dos baños, además de plaza de garaje y trastero en planta sótano. La urbanización contará con una piscina comunitaria y zonas ajardinadas comunes. Además, las viviendas en planta baja tendrán jardines de hasta cerca de 400 metros cuadrados.

En concreto, los bajos –serán cuatro– contarán con 86,44 metros cuadrados de superficie útil, jardín de hasta 382 metros cuadrados –el más amplio, en una de las esquinas–, terraza de hasta 98 metros cuadrados –también el de una de las esquinas–, tres dormitorios y dos baños. Los de la primera planta tendrán 76,52 metros cuadrados de superficie útil, 21,62 de terraza, dos habitaciones y dos baños. Por último, los de la segunda planta tendrán 63,71 metros cuadrados de superficie útil, 16,52 de terraza, dos habitaciones y dos baños.

Como describe la promotora, radicada en Madrid, esta urbanización «se encuentra en una zona residencial consolidada, tranquila y con servicios cercanos. A tan solo unos minutos del centro de Santander y de espacios naturales como la playa de La Maruca, ofrece un entorno ideal tanto para vivir como para invertir. La proximidad a la S-20 garantiza una excelente conexión con otras áreas de la ciudad y alrededores».

El solar donde se está construyendo está muy cerca del colegio Jardín de África, cuya urbanización exterior se renovó hace un par de años. En concreto, el Ayuntamiento de Santander se centró en la mejora de la seguridad peatonal y en la accesibilidad al colegio, un compromiso que la alcaldesa había alcanzado con la asociación de vecinos de Monte y la comunidad educativa del centro.