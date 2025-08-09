El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cartel que anuncia la promoción de las 12 viviendas y la maquinaria que ya trabaja en dar forma al proyecto. Javier Cotera

Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte

El inmueble se levantará en el solar del número 25, donde se derribaron en 2023 unas naves vacías para poder iniciar estas intervenciones

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:34

Monte es una de las zonas de Santander que más crece y así lo demuestran la cantidad de carteles de promotoras que anuncian la próxima ... construcción de viviendas. Una de las que acaba de arrancar es la de la calle Aviche 25, donde se desarrollarán 12 inmuebles. Allí ya está la maquinaria excavando y dando forma a la futura urbanización. El inicio de las intervenciones se ha demorado más de la cuenta porque el solar donde se está desarrollando no estaba vacío cuando lo adquirió el grupo Jamsa. Allí había unas naves abandonadas y en mal estado que, hasta 2010, acogieron una empresa de pinturas. Desde entonces y hasta que se ejecutó su derribo en 2023, la infraestructura fue degradándose; las paredes estaban agrietadas y en las ventanas ya no había rastro de cristales. Ahora, esa antigua estructura dará lugar a 12 viviendas que se desarrollarán en un inmueble de tres alturas –con tres tipos de vivienda– que estarán terminadas en 2027 y cuyos precios partirán de los 530.018 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  2. 2

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  3. 3

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande
  6. 6

    Leiva, en la campa: 12.000 personas, dos horas de concierto y «si pones el puto flash arderás en el infierno»
  7. 7 Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos
  8. 8

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia
  9. 9

    Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre
  10. 10 La Coral de Torrelavega abre con música y emoción las fiestas de La Patrona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte

Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte