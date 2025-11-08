Los autónomos critican la apertura del McDonald's en el Mercado de Puertochico Una de las asociaciones que representa al sector en Cantabria pide apoyo para el comercio local y acusa al Ayuntamiento de «apostar» por un modelo dominado por grandes operadores

El Mercado de Puertochico, donde se quiere instalar un McDonald's, tras los trabajos de reforma.

Candela Gordovil Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las reacciones a la apertura de un McDonald's en el Mercado de Puertochico siguen llegando. Ayer se pronunció al respecto la Unión de Asociaciones ... de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Cantabria (Uatae), que trasladó su «preocupación» por los proyectos del Ayuntamiento de Santander que contemplan la instalación la cadena de hamburguesas y también por la llegada de un Mercadona al Mercado de México. Desde la asociación ven estas decisiones como un «nuevo golpe al comercio local, en especial al de los mercados municipales, que son espacios de identidad y encuentro ciudadano, no simples contenedores de consumo». Hay que recordar que, tras varios meses de polémica por la apertura de este establecimiento, esta misma semana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento desestimó todas las alegaciones presentadas en contra del McDonald's.

En ese sentido, Uatae considera que el Consistorio «está renunciando a reforzar el modelo de comercio de cercanía, apostando en cambio por un modelo dominado por grandes operadores que desplazan al tejido autónomo y erosionan la vida económica de la ciudad en favor de un modelo que deja un centro urbano sin vida y franquiciado para el turismo». Así, reclaman un plan a nivel regional que involucre a las administraciones locales para «promover el comercio de proximidad, como es en los núcleos urbanos los mercados de abastos y en el medio rural el comercio ambulante». «Mientras el pequeño comercio lucha por sobrevivir, el Ayuntamiento abre la puerta a las grandes cadenas en el corazón de los mercados municipales».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión