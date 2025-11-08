El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Mercado de Puertochico, donde se quiere instalar un McDonald's, tras los trabajos de reforma. Daniel Pedriza

Los autónomos critican la apertura del McDonald's en el Mercado de Puertochico

Una de las asociaciones que representa al sector en Cantabria pide apoyo para el comercio local y acusa al Ayuntamiento de «apostar» por un modelo dominado por grandes operadores

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Las reacciones a la apertura de un McDonald's en el Mercado de Puertochico siguen llegando. Ayer se pronunció al respecto la Unión de Asociaciones ... de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Cantabria (Uatae), que trasladó su «preocupación» por los proyectos del Ayuntamiento de Santander que contemplan la instalación la cadena de hamburguesas y también por la llegada de un Mercadona al Mercado de México. Desde la asociación ven estas decisiones como un «nuevo golpe al comercio local, en especial al de los mercados municipales, que son espacios de identidad y encuentro ciudadano, no simples contenedores de consumo». Hay que recordar que, tras varios meses de polémica por la apertura de este establecimiento, esta misma semana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento desestimó todas las alegaciones presentadas en contra del McDonald's.

