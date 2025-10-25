El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Mercado de Puertochico, donde se quiere instalar un McDonald's, tras los trabajos de reforma. Daniel Pedriza

El Mercado de Puertochico, en el centro del debate

Proyectado como un modelo híbrido con bares y puestos tradicionales, con resultado fallido, la llegada de un McDonald's genera críticas vecinales

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Fue en el año 2013 cuando se habló por primera vez de la transformación del Mercado de Puertochico, ubicado en los bajos del Centro ... Cultural Doctor Madrazo. Una transformación en el modelo de negocio y también de sus instalaciones, que pedían a gritos una reforma tras años de decadencia y de pocas ventas. La idea que tenía el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, era dar un buen lavado de cara a esta histórica plaza de abastos y convertirla en un mercado híbrido, siguiendo el mismo estilo que otras ciudades españolas como Sevilla o Madrid. Es decir, un espacio en el que pudieran convivir los puestos tradicionales de alimentación con otros de ocio y gastrobares, aprovechando el tirón que por aquel entonces experimentaba la zona de Tetuán, que fue sumando aperturas de negocios hosteleros. Doce años después de ese primer planteamiento, y con la reforma de este espacio ya terminada a pesar de los retrasos, la anunciada apertura de un McDonald's en la parte del mercado destinada a hostelería reaviva la polémica en torno a este espacio.

