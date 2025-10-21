El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre en el tejado coloca el cartel que critica la actuación del Ayuntamiento. DM

Crean una comisión contra el McDonald's de Puertochico

Los vecinos se organizan para impedir la instalación de la firma de comida rápida y colocan una pancarta en la fachada de un edificio para protestar

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 21:27

Comenta

La recién creada comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, formada por vecinos del barrio, empieza a organizarse para impedir la instalación de un McDonald's ... en la plaza y defender la propuesta original de un mercado mixto con comercios locales, que siga los modelos de mercados clásicos como San Antón o el Ninot.

