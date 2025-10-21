Crean una comisión contra el McDonald's de Puertochico
Los vecinos se organizan para impedir la instalación de la firma de comida rápida y colocan una pancarta en la fachada de un edificio para protestar
Santander
Martes, 21 de octubre 2025, 21:27
La recién creada comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, formada por vecinos del barrio, empieza a organizarse para impedir la instalación de un McDonald's ... en la plaza y defender la propuesta original de un mercado mixto con comercios locales, que siga los modelos de mercados clásicos como San Antón o el Ninot.
La comisión critica «que se pretenda transformar un mercado municipal en un centro comercial al servicio de una multinacional de comida rápida», lo que, aseguran, «desvirtúa la identidad, el carácter histórico y la función social del espacio, además de eliminar oportunidades para el pequeño comercio vinculado al barrio, a sus necesidades y al producto de proximidad». También alertan sobre la terraza de la cadena de comida rápida, que se instalaría en una plaza pública y pegada a la biblioteca y centro cultural Doctor Madrazo.
Algunos vecinos contrarios a la implantación de esta cadena de comida rápida han colgado una pancarta en un edificio del barrio donde puede leerse 'De mercado de barrio a pre-after'.
