El Mercado de Puertochico, en Santander, donde se pretende abrir un McDonald's. Javier Cotera

Gema Igual: «Entiendo que los vecinos quieran otra cosa, pero no puedo prohibir el McDonald's»

La alcaldesa de Santander explica que, al no prosperar la opción inicial de un hostelero de Cantabria, la empresa concesionaria «ha tenido la libertad» de elegir otra alternativa

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:54

Comenta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, entiende que los vecinos del barrio de Puertochico «quieran otra cosa» que no sea un McDonald's en el ... mercado municipal ubicado en la zona. Aunque, dice, esta franquicia se «instalará allí si cumple con los requerimientos legales, porque no se le puede prohibir». Así respondió la regidora este miércoles a las preguntas de los periodistas sobre la creación de la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, que el martes anunció que «recogerá firmas, realizará movilizaciones y seguirá reuniéndose para defender la propuesta de un mercado mixto que apueste por los comercios locales».

