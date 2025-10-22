Gema Igual: «Entiendo que los vecinos quieran otra cosa, pero no puedo prohibir el McDonald's»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, entiende que los vecinos del barrio de Puertochico «quieran otra cosa» que no sea un McDonald's en el ... mercado municipal ubicado en la zona. Aunque, dice, esta franquicia se «instalará allí si cumple con los requerimientos legales, porque no se le puede prohibir». Así respondió la regidora este miércoles a las preguntas de los periodistas sobre la creación de la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, que el martes anunció que «recogerá firmas, realizará movilizaciones y seguirá reuniéndose para defender la propuesta de un mercado mixto que apueste por los comercios locales».

La regidora comprende que los vecinos tengan otras preferencias. «Entiendo que les pueda gustar más uno que otro, que a mí también me puede gustar más uno que otro, pero legalmente yo no puedo prohibir a McDonald's ni puedo incentivar a otro para aupar a quien a mí más me guste o prohibir a quien a mí menos me guste». Y recordó que actualmente están en tramitación las licencias de obra y actividad del establecimiento, al tiempo que se resuelven las alegaciones presentadas.

Igual también explicó que los módulos pendientes de este mercado, cuya reforma se inauguró hace un año, se intentaron alquilar, siendo la primera opción un hostelero de Cantabria, pero sin éxito. De esta forma, como ya ocurrió con una panadería que tiene dos módulos, la franquicia McDonald's adquirió varios módulos para establecer un restaurante que «cabe perfectamente en la licitación». Según la alcaldesa, al no prosperar la opción del hostelero de Cantabria, la empresa concesionaria «ha tenido la libertad» de elegir otra alternativa, «sin prohibir y sin beneficiar».

En relación a las alegaciones presentadas y a la denuncia de los vecinos de Puertochico respecto a la salida de humos, Igual matizó que «se estudia todo lo que hayan presentado los vecinos» y recalcó que «hay unos requerimientos para obtener una licencia, que es un acto reglado». «Tiene que tener la salida de humos, unas normas. Si las cumple, la tendrá (la licencia) y si no, no». Eso es algo en donde la mano política no existe».

La Comisión que se ha creado ya ha comenzado una recogida de firmas «para salvar el Mercado de Puertochico» –al cierre de esta edición había 1.041 firmas a través de charge.org–. Y también han colgado una pancarta en lo alto de un edificio de la calle Andrés del Río en la que se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after. No da igual».