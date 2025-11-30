Los autónomos se manifiestan en Santander: «Estamos asfixiados» Las protestas tuvieron lugar en 21 ciudades del país para reclamar una reducción de cuotas, impuestos y burocracia

Héctor Ruiz Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:13

«Estamos asfixiados». Es el grito que lanzaron este domingo los trabajadores por cuenta propia en 21 ciudades del país, entre ellas Santander. Una serie de protestas convocadas desde la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos para pedir «dignidad y justicia» ante unas cuotas, impuestos y burocracias que dificultan mantener en pie sus actividades.

La protesta en Santander tuvo lugar en el Ayuntamiento, ahí pese a la intensa lluvia y con más paraguas que pancartas se congregaron varias decenas de autónomos. La misma imagen se repitió (aunque con mejor tiempo en algunos casos) en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Murcia, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife y Valencia, las principales capitales donde hubo protestas. En todas ellas con grupos de manifestantes en torno a una pancarta en la que se podía leer: «¡Autónomos asfixiados, basta ya!».

«Cojo la baja ya y mi negocio murió», «pago sin parar y a mi no me dan» o «sin autónomos aquí, el país llega a su fin» son los mensajes que corearon los manifestantes, que finalizaron la concentración alzando las manos con guantes rojos para decir «basta ya».

Durante la protesta, representantes de la plataforma convocante leyeron un manifiesto a través del cual reclamaron cuotas proporcionales a lo que realmente ingresan porque, según aseguran, el sistema actual, que les obliga a pagar incluso cuando no facturan, les endeuda y les obliga a cerrar.

Piden también que el IVA y las cotizaciones de sus empleados vaya directamente a la Agencia Tributaria y dejar de ser «recaudadores del Estado», una prestación «real» por desempleo, la sustitución con cotizaciones reducidas durante la baja y minimizar la burocracia.

Otras de las reivindicaciones que expresaron los autónomos al salir a la calle este domingo estaban vinculadas a la deducción inmediata de toda la inversión que hagan en herramientas y tecnología para su actividad y la separación estricta del patrimonio empresarial y laboral. Cuestiones que creen que también son indispensables. «Somos la fuerza que abre la persiana cada mañana. Somos los que arriesgamos y los que creamos empleo. No pedimos privilegios, pedimos dignidad, justicia y sentido común», concluyó el manifiesto.