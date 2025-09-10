El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los ascensores superiores se reparó ayer a media mañana. Daniel Pedriza

Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta

Todos los elevadores que conectan estas dos zonas de la ciudad estaban parados ayer, aunque uno volvió a funcionar a media mañana

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:14

Los cuatro ascensores (en dos tramos) que conectan la calle Castilla con la calle Alta facilitan el día a día de los santanderinos que tienen ... que salvar ese desnivel en su día a día. Sin embargo, es muy habitual que alguno de ellos falle, con las consecuentes molestias que obligan a los usuarios a seguir parte del recorrido a pie (el primer nivel se salva con unas escaleras y, el segundo, con una cuesta). Pero ayer por la mañana no funcionaba ninguno de los cuatro, lo que produjo más quejas de las habituales entre los usuarios que ya de por sí están acostumbrados a que alguno de los elevadores esté parado, pero no todos. Parte de la situación se resolvió a media mañana, cuando empezó a funcionar uno de los ascensores de arriba, pero el resto siguió sin funcionar a lo largo del día. De todos ellos, dos –uno de arriba y otro de abajo– llevan varios meses averiados.

