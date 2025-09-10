Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta

Los cuatro ascensores (en dos tramos) que conectan la calle Castilla con la calle Alta facilitan el día a día de los santanderinos que tienen ... que salvar ese desnivel en su día a día. Sin embargo, es muy habitual que alguno de ellos falle, con las consecuentes molestias que obligan a los usuarios a seguir parte del recorrido a pie (el primer nivel se salva con unas escaleras y, el segundo, con una cuesta). Pero ayer por la mañana no funcionaba ninguno de los cuatro, lo que produjo más quejas de las habituales entre los usuarios que ya de por sí están acostumbrados a que alguno de los elevadores esté parado, pero no todos. Parte de la situación se resolvió a media mañana, cuando empezó a funcionar uno de los ascensores de arriba, pero el resto siguió sin funcionar a lo largo del día. De todos ellos, dos –uno de arriba y otro de abajo– llevan varios meses averiados.

Como explican desde el Ayuntamiento santanderino, de los cuatro ascensores que salvan este desnivel, los dos primeros (más pequeños) suben desde la calle Castilla hasta la mitad y los otros dos (grandes) suben desde la mitad del recorrido hasta la calle Alta. De los grandes, está parado el izquierdo –mirando desde abajo– por el incendio que sufrió el pasado julio. El material está previsto que llegue a final de mes para poder ponerlo en marcha en octubre. El derecho tuvo una avería el lunes y volvió a ponerse en marcha ayer a media mañana.

Ampliar Un cartel de la concesionaria TK Elevadores advierte de la avería y estima la fecha de reparación a la par que se disculpa con los usuarios del itinerario. Daniel Pedriza

De los ascensores pequeños, está parado el derecho también a causa del incendio. En este caso, hay que cambiar el cuadro de maniobra completo y el material llegará en octubre, por lo que la previsión es que esté en marcha a lo largo de ese mes. El izquierdo está parado desde la semana pasada por una avería y el material para repararlo llegó ayer. De hecho, un técnico de TK Elevadores (la concesionaria del servicio de mantenimiento) estuvo trabajando allí y la previsión es que funcione próximamente.

Fallos constantes

Los fallos en estos ascensores son bastante frecuentes. El pasado julio sufrieron un acto vandálico donde se incendiaron dos de ellos, pero también son comunes las averías. De hecho, los usuarios apuntan que es prácticamente imposible pillar los cuatro en funcionamiento. De los 19 itinerarios mecánicos que existen actualmente en la ciudad, muchos presentan fallos regularmente en alguno de sus tramos y los vecinos insisten en la necesidad de más mantenimiento para solventarlo.