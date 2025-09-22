El Ayuntamiento encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas

Aunque no debería normalizarse, los santanderinos tuvieron que acostumbrarse a darse media vuelta o cambiar el sentido de la ruta cuando se acercaban a ... la rampa de acceso a Los Peligros que baja desde Reina Victoria. El problema se remonta a hace cinco años, cuando una borrasca se llevó por delante esa rampa. Desde aquel temporal, fueron pasando los meses y la inusual estampa era la misma. Lo vallaron y así pasó inviernos o veranos (con la playa llena). Sin que ninguna administración decidiera poner fin a una situación que deslucía -y desluce- el arenal. Todo, por un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas, al entender que la responsabilidad de arreglarlo era del otro.

Una falta de entendimiento presente hasta diciembre del año pasado, cuando la alcaldesa, Gema Igual, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegaron a un acuerdo respecto a varias actuaciones relacionadas con las playas de la capital cántabra, como la construcción del segundo espigón de La Magdalena. Entre esos acuerdos está la reparación del acceso a Los Peligros. De hecho, el Consistorio santanderino adjudicó el pasado 10 de septiembre, mediante procedimiento de contrato menor, el servicio para la redacción del proyecto de reparación de los accesos a este arenal.

Las claves La responsabilidad El Ayuntamiento y Costas se culpabilizaban mutuamente del estado de las playas de Santander

Estado actual El acceso a Los Peligros sigue vallado y sin la rampa que se vino abajo, a la espera de reparación

Por las playas El proyecto entra dentro de los acuerdos alcanzados entre Ayuntamiento y Ministerio

Lo hará la empresa EME Atelier SLP, que cuenta con un presupuesto de 9.546 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Una vez redactado el proyecto, informan fuentes municipales, se continuará con el proceso administrativo preceptivo para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras. De esta manera, el equipo de gobierno del PP pone fin definitivamente al conflicto con Costas, marcado por las acusaciones cruzadas y cuyo resultado siguen sufriendo los vecinos. Al menos hasta que se arregle.

Ya el pasado junio, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, se refirió a este asunto y adelantó que la rampa no se podría reparar hasta el año que viene, fecha en la que el equipo de gobierno del PP tiene previsto llevar a cabo este plan. «Este verano estará como está porque en plena temporada, con usuarios y con visitantes, no es el mejor momento para hacer esa obra», comentó Rojo, que también habló del resto de acuerdos que alcanzó el Ayuntamiento con el Ministerio, como el derribo de La Horadada. «Cada proyecto lleva su proceso pero estamos trabajando en paralelo». Una buena sintonía que parece haber cambiado. Y es que durante el último pleno, Igual pidió al Ministerio que concrete el «planeamiento y los plazos» de la obra del segundo espigón de La Magdalena para poder avanzar con la segunda fase del proyecto del paseo marítimo de Gamazo. A su juicio, el Ayuntamiento no puede continuar con este plan «porque no tiene narices el Gobierno de España a contestar sobre el plazo de los diques...».

Un conflicto institucional

El acceso a Los Peligros, y el estado de los arenales de la ciudad enfrentó durante años al equipo de gobierno del PP con Costas. La alcaldesa y la exdelegada del Gobierno socialista, Ainoa Quiñones, intercambiaron reproches de forma pública. También a través de las redes sociales. Uno de los episodios de enfrentamiento comenzó cuando Quiñones criticó en X -antes Twitter- que el estado de las playas era «lamentable». La respuesta no tardó en llegar. Y fue desde la cuenta oficial del PP santanderino, que pedía a la dirigente que «asumiera su responsabilidad». Todo eso, por suerte para los vecinos, parece que ha quedado atrás.