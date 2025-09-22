El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El acceso a la playa de Los Peligros, sin rampa (que se vino abajo) y vallado por su mal estado, será reparado. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas

La empresa EME Atelier SLP tiene 9.500 euros y dos meses para redactar el proyecto, un paso previo a la ejecución de los trabajos

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Aunque no debería normalizarse, los santanderinos tuvieron que acostumbrarse a darse media vuelta o cambiar el sentido de la ruta cuando se acercaban a ... la rampa de acceso a Los Peligros que baja desde Reina Victoria. El problema se remonta a hace cinco años, cuando una borrasca se llevó por delante esa rampa. Desde aquel temporal, fueron pasando los meses y la inusual estampa era la misma. Lo vallaron y así pasó inviernos o veranos (con la playa llena). Sin que ninguna administración decidiera poner fin a una situación que deslucía -y desluce- el arenal. Todo, por un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas, al entender que la responsabilidad de arreglarlo era del otro.

