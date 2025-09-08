El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial la reconstrucción del Hotel París

Como ya ocurrió con el Hotel Sardinero, el Hotel París se reconstruirá siguiendo la misma estética que tiene el inmueble original. Aunque el proyecto está ... aún en una fase muy inicial, el Ayuntamiento de Santander acaba de aprobar -se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)- de forma inicial las obras de reconstrucción de este edificio, ubicado en el número 6 de la Avenida de los Hoteles. De acuerdo con los informes del servicio municipal de Arquitectura, las características de las obras previstas en el proyecto básico requieren ahora la tramitación del expediente acuerdo a lo establecido en la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero.

Como recoge el anuncio del BOC, el proyecto básico para el hotel contempla la demolición de las cubiertas y del interior de todo el edificio, incluida la estructura; y el proyecto de ejecución incluye también la demolición de las fachadas. Para dar luz verde a esta reconstrucción, el servicio de Arquitectura evaluó el inmueble para confirmar su mal estado y la necesidad de las intervenciones. Como recogen en su informe, se comprobó el alcance de las lesiones y patologías y se confirmó que los suelos están desnivelados, los paños de la fachada están abombados y hay grietas significativas en las fachadas de la planta primera y superiores -las cuales trabajan como muros de carga- que están resueltas con un aparejo de ladrillo mal ejecutado en origen cuyo mortero de agarre se encuentra apagado o muerto, sin apenas adherencia que garantice su función estructural de muro de carga.

Según continúa el informe de Arquitectura del Ayuntamiento, las fachadas de ladrillo no tienen ningún valor relevante que merezca su conservación. Como el plan de protección tiene por objetivo proteger la apariencia de los edificios en el entorno y no su valor estructural, esta actuación «no compromete ni vulnera el objetivo de la protección», ya que se proyecta la reposición de las fachadas exteriores, sin alterar la volumetría ni la morfología general, manteniendo y reproduciendo una imagen fel a la situación original en su aspecto exterior.

Tramitación por delante

Tras esta aprobación inicial de la reconstrucción, queda camino por delante para poder actuar en el hotel al estar situado en una zona de especial protección. Así, la autorización de las obras de reconstrucción deben superar los siguientes pasos: contar con un informe del arquitecto municipal en el que se pondere la concurrencia de las circunstancias que aconsejan la realización de los trabajos, la aprobación inicial de los mismos por parte de la Alcaldía o la Concejalía de Fomento, y la publicación del acuerdo en el BOC. Tras el periodo de exposición pública de 15 días y de audiencia de 30 días a la administración autonómica, el acuerdo deberá someterse a la aprobación definitiva por el Pleno municipal a la vista del resultado del proceso de información pública y del informe que emita la administración autonómica.