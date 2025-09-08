El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Hotel París, ubicado en la Avenida de los Hoteles de El Sardinero. Roberto Ruiz

El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial la reconstrucción del Hotel París

Como recoge el Boletín Oficial de Cantabria, la propiedad contempla la demolición del inmueble para levantarlo de nuevo, como ya se hizo con el Hotel Sardinero

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:56

Como ya ocurrió con el Hotel Sardinero, el Hotel París se reconstruirá siguiendo la misma estética que tiene el inmueble original. Aunque el proyecto está ... aún en una fase muy inicial, el Ayuntamiento de Santander acaba de aprobar -se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)- de forma inicial las obras de reconstrucción de este edificio, ubicado en el número 6 de la Avenida de los Hoteles. De acuerdo con los informes del servicio municipal de Arquitectura, las características de las obras previstas en el proyecto básico requieren ahora la tramitación del expediente acuerdo a lo establecido en la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero.

