El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mercado de Puertochico, el día de su inauguración tras los trabajos de reforma, el pasado octubre. Roberto Ruiz

El Ayuntamiento de Santander autoriza la apertura de McDonald's en el Mercado de Puertochico

La franquicia de comida rápida aterriza en el centro de la capital cántabra entre las críticas de los vecinos de la zona que dicen que su implantación es «ilegal»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:44

Fue el pasado abril cuando se confirmó la idea -presente desde hace meses- de que McDonald's iba a abrir en el remodelado ... Mercado de Puertochico. Entonces, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) sacó a información pública la solicitud de licencia de actividad de esta franquicia, que aún no había aterrizado en el centro de Santander. Ahora, cinco meses después, se da un paso decisivo para su apertura. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó el lunes la autorización del arrendamiento del local para que la cadena abra finalmente sus puertas. Una decisión que ya antes de ser definitiva generó polémica tanto entre los grupos políticos de la oposición -el PSOE alegó a la licencia de actividad- como entre los vecinos del Ensanche, que criticaron que su implantación es «ilegal» ya que incumple la ordenanza municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  6. 6

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  9. 9 Noja se prepara para sus fiestas
  10. 10

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento de Santander autoriza la apertura de McDonald's en el Mercado de Puertochico

El Ayuntamiento de Santander autoriza la apertura de McDonald&#039;s en el Mercado de Puertochico