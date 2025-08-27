El Ayuntamiento de Santander autoriza la apertura de McDonald's en el Mercado de Puertochico

Fue el pasado abril cuando se confirmó la idea -presente desde hace meses- de que McDonald's iba a abrir en el remodelado ... Mercado de Puertochico. Entonces, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) sacó a información pública la solicitud de licencia de actividad de esta franquicia, que aún no había aterrizado en el centro de Santander. Ahora, cinco meses después, se da un paso decisivo para su apertura. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó el lunes la autorización del arrendamiento del local para que la cadena abra finalmente sus puertas. Una decisión que ya antes de ser definitiva generó polémica tanto entre los grupos políticos de la oposición -el PSOE alegó a la licencia de actividad- como entre los vecinos del Ensanche, que criticaron que su implantación es «ilegal» ya que incumple la ordenanza municipal.

Según adelantó El Diario Montañés hace ya un año, está previsto que McDonald's comparta espacio con otras dos franquicias. El local en el que abrirá tiene acceso por la calle Tetuán y se comunica con la planta de arriba mediante una escalera, conectando con una terraza acristalada (junto a la entrada del centro cívico Doctor Madrazo). Así lo contemplaba el proyecto original de rehabilitación del edificio, que fue adjudicado en 2016 a la promotora Baika Mercados, y que finalmente fue inaugurado el pasado octubre tras las obras de renovación, marcadas por sucesivos retrasos.

Una vez formada la polémica por si era oportuno o no abrir una franquicia de comida rápida en un mercado tradicional, también se refirió a este tema la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Explicó que no tiene «nada en contra» de que esta cadena de restaurantes se instale en este céntrico espacio, «si cumple con los pliegos para la licencia». La regidora añadió que la llegada de McDonald's es «lo que la empresa adjudicataria ha considerado oportuno». «No es solo que el Ayuntamiento esté abierto, es que no puede estar cerrado» a su apertura. «Yo no puedo elegir a quién se lo dan y no tengo nada en contra de ninguno». También quiso recordar que la condición de la concesión del Mercado era destinar una parte a los comerciantes y otra a la restauración.

Hay que recordar que el planteamiento original se refería a un «un mercado gastronómico, al estilo del actual Mercado del Este o el de San Miguel de Madrid, donde los puestos se fusionaran con gastrobares para picar». Esto es lo que presentó la promotora Baika Mercados cuando ganó la adjudicación para la concesión del espacio. Ni en el Mercado del Este ni en el madrileño está presente McDonald's.