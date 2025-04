McDonald's tramita su apertura en el Mercado de Puertochico

La idea de que la marca McDonald's abriera sus puertas en el remodelado Mercado de Puertochico sobrevolaba desde hace meses. En septiembre del año ... pasado, la familia Llamazares, que gestiona esta cadena de comida rápida en Cantabria, aún negociaba esta posibilidad, que ya va tomando forma. Ayer, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) sacó a información pública la solicitud de licencia de actividad de esta franquicia, que aún no había aterrizado en el centro de Santander. Ahora, durante veinte días, quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer pueden formular las alegaciones que estimen pertinentes. Además, tal y como adelantó El Diario Montañés el año pasado, McDonald's compartirá espacio con otras dos franquicias.

Entonces, también se explicó que el local tendría acceso por la calle Tetuán y se comunicaría con la planta de arriba mediante una escalera, conectando con una terraza acristalada (junto a la entrada del centro cívico Doctor Madrazo). Así lo contemplaba el proyecto original de rehabilitación del edificio, que fue adjudicado en 2016 a la promotora Baika Mercados, y que finalmente fue inaugurado el pasado octubre tras los trabajos de renovación, que acumularon tropiezos y ocho años de retrasos.

Cambio de plan

Tras la reforma y la redistribución de los espacios, el Mercado cuenta ahora con dos zonas «conceptualmente» distintas y que se corresponden con el mercado tradicional (zona sur) y con la nueva zona de hostelería y restauración (zona norte). La llegada de esta franquicia cambia por completo la idea que se contemplaba inicialmente para el Mercado de Puertochico. Y es que estaba previsto crear «un mercado gastronómico, al estilo del actual Mercado del Este o el de San Miguel de Madrid, donde los puestos se fusionaran con gastrobares para picar». Eso fue lo que presentó la promotora cuando se le adjudicó la concesión.

Las claves Proyecto frustrado La primera opción para que esta franquicia llegara al centro fue un local de la calle Calderón de la Barca

Plazos La licencia sale a información pública y hay un plazo de 20 días para presentar alegaciones

La opinión de la alcaldesa Igual dice que no tiene nada en contra de que abra esta cadena «si cumple con los pliegos»

Precisamente ayer, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se refirió a esta apertura y explicó que no tiene «nada en contra» de que esta cadena de restaurantes de comida rápida se instale en este céntrico espacio, «si cumple con los pliegos para la licencia». Igual comentó que la llegada de McDonald's es «lo que la empresa adjudicataria ha considerado oportuno». «No es solo que el Ayuntamiento esté abierto, es que no puede estar cerrado» a su apertura. «Yo no puedo elegir a quién se lo dan y no tengo nada en contra de ninguno», aclaró la regidora. Asimismo, recordó que la condición de la concesión del Mercado era destinar una parte a los comerciantes y otra a la restauración.

La primera alternativa

Esta ubicación no es la primera que tanteó la familia Llamazares en el centro de la capital cántabra. Primero se fijaron en la calle Calderón de la Barca 17, en el local que ocupó la marca de decoración Casa. El problema que se encontraron los empresarios, que gestionan todos los McDonald's de la región excepto el de Castro Urdiales, es que la obra que se iba a ejecutar no cumplía con la ordenanza de humos que regula la actuación municipal para «la protección del medio ambiente».

También se refirió a este anuncio el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández. «Hay decisiones que cuesta entender porque instalar un McDonald's en el Mercado es perder una gran oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra cocina, de nuestros productos y de nuestra tierra. Lo que se necesita es un apoyo a lo local, a lo auténtico y a la gastronomía como identidad».