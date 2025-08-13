El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la foto, la tormenta descarga sobre Torrelavegay el el video se ve la granizada en Bezana.
En la foto, la tormenta descarga sobre Torrelavegay el el video se ve la granizada en Bezana. Luis Palomeque

Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria

En Cueto y Bezana han caído algunas piedras del tamaño de una moneda de un euro

P.C.

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:03

Las anunciadas tormentas se han dejado sentir en varios puntos de la región. Y en algunos de ellos acompañadas de granizos, como los que la misma Aemet mostraba en sus redes de 1 y 2 centímetros en Cueto.

Las precipitaciones empezaban a dejar agua en torno a las seis de la tarde y los datos de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria hasta las siete de la tarde recogen 18,6 litros por metros cuadrado en Torrelavega, 14,4 en Villacarriedo, 9,8 en San Felices de Buelna o 4,2 en Santander.

MÁS INFORMACIÓN

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Cantabria, Sergio Fernández, explicó que el total del número de rayos caídos se tendrá mañana, pero hasta las 19.30 horas de hoy iban ya unos 2000, contando tanto los que impactan en tierra como los rayos intranube.

La tregua del calor ha sido ligera, porque la jornada ha dejado máximas de 36 grados en Polientes; 35,3 en Valderredible, 32,3 en Fuente De o 30 con 6 en Reinosa. En Santander, la máxima, en la estación del aeropuerto ha sido de 25.9. Pero el verdadero calor llegará el viernes, con máximas de hasta 40 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  3. 3

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37Âº en Santander y 41Âº en Torrelavega
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria