Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
En Cueto y Bezana han caído algunas piedras del tamaño de una moneda de un euro
P.C.
Santander
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:03
Las anunciadas tormentas se han dejado sentir en varios puntos de la región. Y en algunos de ellos acompañadas de granizos, como los que la misma Aemet mostraba en sus redes de 1 y 2 centímetros en Cueto.
Las precipitaciones empezaban a dejar agua en torno a las seis de la tarde y los datos de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria hasta las siete de la tarde recogen 18,6 litros por metros cuadrado en Torrelavega, 14,4 en Villacarriedo, 9,8 en San Felices de Buelna o 4,2 en Santander.
Granizo entre 1 y 2 cm en Cueto (Santander) pic.twitter.com/JQx6kVW07g— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 13, 2025
El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Cantabria, Sergio Fernández, explicó que el total del número de rayos caídos se tendrá mañana, pero hasta las 19.30 horas de hoy iban ya unos 2000, contando tanto los que impactan en tierra como los rayos intranube.
La tregua del calor ha sido ligera, porque la jornada ha dejado máximas de 36 grados en Polientes; 35,3 en Valderredible, 32,3 en Fuente De o 30 con 6 en Reinosa. En Santander, la máxima, en la estación del aeropuerto ha sido de 25.9. Pero el verdadero calor llegará el viernes, con máximas de hasta 40 grados.
⚠️ Siguen desarrollándose tormentas potencialmente adversas (pueden ir acompañadas de granizo) en el centro de Cantabria— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 13, 2025
⛈️ Otra tormenta ha afectado al extremo occidental de Cantabria pic.twitter.com/ieq7lqumJX
