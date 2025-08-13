El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un miembro de las BRIF de Ruente realiza tareas de desbroce. Alberto Aja

El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»

Los trabajadores insisten en que están dispuestos a «reforzar» en otras comunidades, pero Transición Ecológica descarta solicitar su presencia

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:11

«No es el momento de valorar nada, ahora mismo estamos centrados en la extinción de los incendios». Esa es la respuesta que han dado ... a este periódico desde el Ministerio para la Transición Ecológica a las reclamaciones de parte de los trabajadores de la base BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales- de Ruente que se habían ofrecido estos días atrás para desplazarse a alguna de las comunidades autónomas del entorno que están sufriendo incendios en campos y montes a colaborar en los trabajos de extinción. La respuesta ha indignado a la brigada cántabra, que ha sido muy contundente en la red social X (antes Twitter): «Esto es una vergüenza».

