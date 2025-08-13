El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»

«No es el momento de valorar nada, ahora mismo estamos centrados en la extinción de los incendios». Esa es la respuesta que han dado ... a este periódico desde el Ministerio para la Transición Ecológica a las reclamaciones de parte de los trabajadores de la base BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales- de Ruente que se habían ofrecido estos días atrás para desplazarse a alguna de las comunidades autónomas del entorno que están sufriendo incendios en campos y montes a colaborar en los trabajos de extinción. La respuesta ha indignado a la brigada cántabra, que ha sido muy contundente en la red social X (antes Twitter): «Esto es una vergüenza».

Estos trabajadores habían solicitado que les activaran para ayudar a las BRIF de otras comunidades que, en plena ola de calor, se están viendo sobrepasados, caso de los que actúan en la montaña palentina, la comarca de El Bierzo (León) y la provincia de Ourense. A la vista de que, cuatro días después de que se hayan iniciado las llamas en estos puntos, no se les requiere para ayudar, la brigada de Ruente ha insistido: ha colgado una imagen de todas las BRIF que están trabajando en las zonas afectadas y ha insistido en su ofrecimiento, pero subiendo el tono de su mensaje. «Esto es una vergüenza, y nosotros sin ser alertados para REFORZAR a los compañeros y dispositivos», han señalado.

Esto es una vergüenza, y nosotros sin ser alertados para REFORZAR a los compañeros y dispositivos https://t.co/eBiYJgn2Mn — BRIF Ruente (@BRIF_Ruente) August 12, 2025

Ahora, en labores de desbroce

Tal y como informó este diario, debido a las particularidades climáticas de Cantabria, los incendios se concentran mayoritariamente en invierno -entre enero y abril-, que es el periodo en el que las brigadas de la base de Ruente se movilizan. El resto del año, como ahora en verano, dedican la mayor parte de su jornada laboral a labores de desbroce y jardinería. Este hecho ha sido el que les ha llevado a pedir que les destinen a servir de soporte a otros BRIF que están necesitados de apoyo.

Desde la Asociación de Trabajadores de las BRIF a nivel nacional han señalado, por ejemplo, la falta de refuerzos que, según denuncian, sufren las brigadas de La Iglesuela, de Toledo, actualmente volcadas en combatir las llamas en la localidad leonesa de Castrocalbón. Dicen sentir «impotencia ante la falta de medios».

Esta denuncia no hace cambiar de opinión al Ministerio para la Transición Ecológica, que prefiere centrarse en atender los operativos desplegados por distintos puntos del país y señalan que los bomberos forestales cuentan con más recursos que en el año 2018, y disponibilidad los 365 días del año.