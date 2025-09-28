Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década

Costas otorgó en 2001 a la empresa Balneario de la Primera Playa –formada entonces por el restaurante Maremondo, la Heladería Regma y el restaurante-bar ... Miramar– la concesión para gestionar el inmueble conocido como los bajos del Rhin, en El Sardinero. Desde entonces, los problemas, denuncias y sanciones no han cesado. Solo en los últimos diez años, los apercibimientos se han elevado a quince, sobre todo por los desperfectos que arrastra el edificio, los vertidos de aguas residuales y el funcionamiento del ascensor con el que las personas con problemas de movilidad bajan a la playa.

Aunque la cuantía de las multas no ha sido muy elevada –la más alta llega a los 900 euros, en el año 2021, por tener cables eléctricos sin protección en la fachada–, llama la atención la distinta procedencia de las quejas en la última década: desde el Ayuntamiento de Santander hasta el Gobierno de Cantabria, pasando por la Policía Local, los vecinos de la ciudad y el propio Ministerio, propietario del inmueble.

El mayor problema llegó, sin ninguna duda, en junio de 2024, cuando el Ayuntamiento advirtió a Costas de las «condiciones de inseguridad estructural del edificio» y la necesidad urgente de apuntalar vigas y reparar las grietas existentes. La empresa concesionaria hizo trabajos previos desde ese mismo momento, pero no ha sido hasta este verano cuando han empezado de verdad las obras. Precisamente, en plena temporada veraniega y en una de las zonas de El Sardinero con más turistas y con la playa a rebosar.

Pero no ha sido la única queja de este último verano. Los usuarios del ascensor para bajar al arenal no han parado de protestar por el mal funcionamiento, lo que complica y llega a impedir, en algunos casos, el acceso a la playa de personas con movilidad reducida. Desde el PRC también denuncian desde hace años el estado de «degradación» en el que se encuentra el inmueble, convertido en un «punto negro» lleno de «grafitis, suciedad y humedades».

La concesión se otorgó en 2001 por un plazo de 30 años por 9,6 millones de pesetas anuales revisables (unos 57.000 euros).