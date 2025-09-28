El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bajos del Rhin, apuntalados este verano debido a problemas estructurales y grietas.

Los bajos del Rhin, apuntalados este verano debido a problemas estructurales y grietas. Daniel Pedriza

Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década

Los desperfectos del inmueble, los vertidos y el funcionamiento del ascensor acaparan las sanciones de Costas a la empresa concesionaria

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:30

Costas otorgó en 2001 a la empresa Balneario de la Primera Playa –formada entonces por el restaurante Maremondo, la Heladería Regma y el restaurante-bar ... Miramar– la concesión para gestionar el inmueble conocido como los bajos del Rhin, en El Sardinero. Desde entonces, los problemas, denuncias y sanciones no han cesado. Solo en los últimos diez años, los apercibimientos se han elevado a quince, sobre todo por los desperfectos que arrastra el edificio, los vertidos de aguas residuales y el funcionamiento del ascensor con el que las personas con problemas de movilidad bajan a la playa.

