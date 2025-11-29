Bicicletada solidaria con Gaza en Santander para pedir «el fin del genocidio» Más de 40 organizaciones respaldaron la iniciativa, que ha recorrido el centro de la ciudad

Participantes en la marcha en bici que se ha celebrado este sábado en la capital cántabra.

Santander Sábado, 29 de noviembre 2025

Una bicicletada solidaria ha recorrido este sábado las calles de Santander para reclamar «el fin del genocidio», coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Más de 40 organizaciones de Cantabria han respaldado esta iniciativa, con la que la comunidad autónoma se ha unido a los actos convocados esta jornada en todo el mundo.

La marcha en bicicleta ha partido a mediodía de la Plaza de las Estaciones de Santander y ha recorrido el centro de la ciudad hasta Puertochico, donde ha dado la vuelta para continuar hasta la Plaza del Ayuntamiento. La protesta ha finalizado allí con una concentración a la que se han unido decenas de personas, en la que los participantes han hecho ondear banderas palestinas y han desplegado una pancarta con el lema 'Boicot a Israel. Paramos el genocidio'.

«No es una guerra, sigue siendo un genocidio» y «no es un conflicto, es colonialismo» han coreado los participantes en la concentración, que ha terminado con la lectura de un manifiesto.

Antes de la salida de la bicicletada Najati Jabari, activista palestino residente en Cantabria, ha declarado a EFE que el objetivo de estas movilizaciones es seguir luchando contra el «genocidio» que Israel está llevando a cabo sobre el pueblo de Gaza, y que ya se ha cobrado más de 70.000 vidas, entre ellas las de 20.000 niños, mientras Europa «está mirando para otro lado y no está interviniendo».

Jabari ha señalado que el día internacional que se conmemora desde 1978 coincide con la fecha de la partición del territorio palestino entre «los invasores sionistas y los palestinos que han vivido allí 3.000 años».

En este día cree que lo que hay que recordar es que «la gente de Gaza lleva más de dos años sufriendo» y que siguen ocurriendo cosas hoy mismo como el asesinato de dos palestinos en Cisjordania, que estaban con las manos en alto, a manos de soldados israelís.

«Como palestino no encuentro palabras para describir esta actitud, no es posible entender ese odio hacia la gente que les ha acogido cuando empezaron a llegar a principios de 1900», ha afirmado.

Najati Jabari cree que el mundo entero está mostrando con acciones en la calle su apoyo al pueblo palestino pero los gobiernos de Europa y de Estados Unidos están permitiendo que continúe la tragedia a pasar del alto el fuego, que «ha sido una mentira, porque todos los días hay muertos en Gaza», ha añadido.