28 bomberos a la carrera por Santander para atender 118 incidencias

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, estaba ayer en el Parlamento cuando se fue la luz en toda la ciudad. Como el edificio cuenta con ... generadores, no fue consciente en los primeros minutos de lo que ocurría de puertas para afuera. Hasta que le empezaron a llegar mensajes desde el Ayuntamiento. No se lo pensó dos veces y abandonó el pleno en el que participaba como diputada de Cantabria para ponerse el traje de alcaldesa. Puso rumbo al Consistorio y en torno a la una y media del mediodía –y hasta bien entrada la tarde– se concentró en su despacho con todos los concejales y los jefes de servicio más implicados (Policía, Bomberos, Protección Civil, Ingeniería Industrial, Medio Ambiente, TUS, Servicios Sociales, electricistas del servicio de Talleres…) para organizar rápidamente el operativo. En total, celebraron tres reuniones de emergencia; a las 13.30 horas, a las 15.30 y a las 19.00; y 28 bomberos atendieron 118 incidencias.

Gestionar el tráfico fue una de las primeras preocupaciones. Con los semáforos fuera de servicio, la Policía Local estuvo en los puntos neurálgicos de circulación y realizó rondas por toda la ciudad, ya que era imposible contactarlos telefónicamente. «No hubo más incidentes que cualquier otro día, ninguno a raíz del apagón», apuntó Igual. Por la noche (hasta las 06.30 horas), se duplicaron los equipos que patrullaron las calles en previsión de que pudiera irse de nuevo la luz. Por suerte, esto no sucedió y fue una noche «completamente normal».

Los bomberos se desplegaron por la ciudad hasta que se recuperó la normalidad con tres autotanques y cuatro ligeros, contando con 28 bomberos más tres en la centralita. Atendieron 51 rescates de ascensor y 67 ayudas técnicas hasta las 21.00 horas. Entre las principales acciones, se encargaron de ayudar a los comerciantes que no podían cerrar sus persianas metálicas. «No hubo que lamentar nada dramático porque la reacción fue muy rápida», expuso la alcaldesa. Por su parte, los bomberos voluntarios atendieron a las personas con movilidad reducida, muchos en silla de ruedas, que estaban en la calle y necesitaban ayuda para volver a sus casas.

Los contenedores de basura neumática en la zona de Castilla-Hermida estuvieron parados mientras duró el apagón, aunque hacia el final de la tarde ya volvía a funcionar con normalidad a falta de deshacer algún tapón puntual. Para garantizar que el agua llegase a los domicilios, se buscaron generadores para mantener el servicio el mayor tiempo posible. También se realizó un seguimiento de las personas que precisaban elementos mecánicos vitales (tipo respiradores) para que pudiesen ir al hospital en caso de urgencia y se contactó con las residencias de mayores, el centro Princesa Letizia y la Cocina Económica para ver si precisaban ayuda, aunque la alimentación estaba garantizada porque utilizan gas.

En cuanto al transporte público, los autobuses del TUS tenían combustible y pudieron funcionar con normalidad. De hecho, como explica Igual, pudieron ceder algo de combustible a la Policía Nacional. En cuanto a los taxis, aunque no estaban comunicados por teléfono, sí que pudieron recoger clientes en las paradas. Hubo tres túneles en alerta. El del Centro Botín y el de la calle Burgos porque cuentan con bombeo de agua y el de Tetuán se cerró a los peatones. Como los ventiladores no funcionaban, el aire en el interior estaba saturado y no era seguro atravesarlo andando. Las rampas y escaleras mecánicas no funcionaron hasta última hora de la tarde –fueron recuperando el servicio paulatinamente–, al igual que los ascensores y el funicular donde, por suerte, no había nadie en el momento del apagón. Por último, los pabellones de IMD y los centros cívicos se cerraron y no se reabrieron cuando volvió la luz para evitar riesgos.