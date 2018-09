La Campa reconoce que no había contratado un seguro por incomparecencia para Guetta Javier Palacios, de Delfuego Booking, asegura que devolverán el dinero de las entradas cuando el dj francés les reembolse los 300.000 euros de la producción del concierto LETICIA MENA Santander Jueves, 6 septiembre 2018, 07:10

«Estamos francamente jodidos. Ni en la peor de las pesadillas imaginábamos que esto terminaría así». El que habla es Javier Palacios, de la empresa cántabra Delfuego Booking que, junto a la madrileña Heart of Gold, contrató a David Guetta para que actuara en Santander el pasado 28 de julio. Pero el francés no apareció y, tras agotar todas las vías para llegar a un acuerdo, ahora tendrán que verse las caras en los tribunales de Londres.

Palacios ha reconocido a este periódico que no habían contratado un seguro de incomparecencia porque, tras las gestiones previas con el dj francés y su equipo, nada hacía presagiar el desastre. «Teníamos todos los seguros que nos exigía el Ayuntamiento, incluido uno meteorológico, pero el de incomparecencia no lo consideramos necesario por la relación que habíamos establecido durante las gestiones previas», asegura.

Aún así, el promotor santanderino ha querido aclarar que «no haber contratado ese seguro no significa que no vayamos a devolver al público el dinero de las entradas. Vamos a hacerlo, sólo necesitamos que Guetta nos reembolse los gastos que tuvimos para organizar su concierto. No puede ser que no haya venido y que no pase nada».

«Estamos francamente jodidos. Ni en la peor de las pesadillas imaginábamos que esto terminaría así» Javier Palacios | Delfuego Booking

Palacios afirma que el dj ha devuelto parte de su caché -que ascendía a 180.000 euros-, pero todavía falta la parte correspondiente a los impuestos y el coste de la producción, que el promotor asegura que llega a 300.000 euros. El escenario de grandes dimensiones que necesitaba, las luces que exigía, las pantallas y la pirotécnica que tenía que estar lista cuando saliera al escenario estaba preparada y pagada, según los organizadores. Para que todo saliera «perfecto» y tener tiempo para montarlo todo, la UTE de Delfuego Booking y Heart of Gold tuvieron que adelantar un día el concierto de Vetusta Morla -previsto en un principio para el viernes 27, para celebrarlo el jueves 26 de julio-, con el problema que ya les acarreó hacer este baile en la programación porque las entradas de Vetusta ya estaban a la venta.

También habían contratado un seguro de responsabilidad civil especial para un evento de tales dimensiones, además del personal necesario en todas las áreas de un macroconcierto como el que se presumía (seguridad, camareros...). Pero Guetta no apareció y los organizadores no tienen constancia de ningún documento que justifique su incomparecencia. Lo que sí presentará ante el juez la unión temporal de empresas es el acta del notario al que llamaron el 28 de julio cuando supieron que Guetta no iba a llegar a Santander. «Hicimos todo lo que pudimos, intentamos que cogiera otro avión, fuimos al aeropuerto para ver si podían retrasar la hora de cierre de la torre de control... Pero no vino».

Los motivos

El artista envió un vídeo disculpándose por su ausencia, pero no ha presentado ningún informe que acredite el problema técnico de su avión al que atribuyó su incomparecencia. Tras agotar todas las vías de negociación entre las partes, los organizadores decidieron acudir a los tribunales en Londres, tal y como está recogido en el contrato.

«No es una situación cómoda ni agradable. Podremos afrontar la devolución cuando consigamos el dinero», afirma Palacios decidido. «Si no lo hemos hecho no es porque no queramos. Es que no podemos. Nos han estafado», afirma. El promotor dice que ha echado en falta que los políticos de la región se preocupen por cómo están llevando esta situación.

Quien sí ha manifestado públicamente su apoyo a Palacios ha sido el artista Quique González. El madrileño vive en Villacarriedo desde hace años y ha afianzado sus lazos con la tierra gracias a otros profesionales de la música en la región. Por eso, y sabiendo de primera mano todo lo ocurrido, González ha preguntado al dj en redes sociales: «¿Cómo va lo de Santander? ¿Tienes la conciencia tranquila? Te la suda un poco, ¿verdad? ¡Pero si solamente tenías que traer el pincho!». Su mensaje va más allá: «Vas a dejar a unos cuantos amigos en la bancarrota. No hay derecho. Te bañas en billetes. Págales, joder».

Poco más tiene que añadir a lo escrito en sus redes, pero ayer, en conversación con este periódico, González echó un capote a Palacios recordando que «ha hecho muchísimo por la música en esta ciudad, y no es justo nada de lo que ha pasado. Guetta se ha reído de todo el mundo».