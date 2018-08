La Campa lleva a Guetta a los tribunales y no devolverá el dinero hasta que se resuelva el caso David Guetta. / DM . Santander La alcaldesa de Santander afirma que el Ayuntamiento «sigue velando» por que las personas que compraron la entrada y no pudieron ver al DJ francés no tengan que asumir ese gasto innecesario DM . Santander Jueves, 23 agosto 2018, 17:23

Los organizadores del fallido concierto del DJ francés David Guetta en Santander han presentado una demanda contra el artista. Las dos empresas adjudicatarias del Festival de La Campa han precisado que no han activado la devolución del importe de las entradas, y que no lo harán hasta que no se resuelva el proceso judicial, que se desarrollará en un juzgado de Londres, tal y como está recogido en el contrato entre ambas partes.

Así lo han indicado fuentes de 'Los Conciertos de la Campa', la UTE organizadora formada por Delfuego Booking (adjudicatarios de la gestión de Escenario Santander) y Heart of Gold, después de que El Diario avanzara hoy que algunos compradores, los que realizaron las reclamaciones de sus entradas a través de Consumo y que compraron los billetes a través de empresas inrtermediarias (tipo Ticketea o Notikumi) ya habían comenzado a recibir el importe íntegro de las entradas.

Sobre este tema también ha sido cuestionada este jueves la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha mostrado su «desconocimiento total» sobre este presunto inicio del proceso de devolución de entradas, del que se ha desvinculado la organización.

Igual ha asegurado que solo conoce la información aportada por este diario sobre la devolución de entradas y ha señalado que le «parece extraño». «No sé cómo ha podido ser», ha dicho Igual, quien, sin embargo, ha recordado que el Ayuntamiento tampoco tiene que tener información al respecto puesto que «no cobró ninguna de esas entradas ni debe devolver, por tanto, ninguna».

Sin embargo, ha aclarado que el Consistorio sigue «velando» por que las personas que compraron la entrada y no pudieron ver a Guetta no tengan que asumir ese gasto innecesario.

Además, ha explicado que en el Ayuntamiento también están «atentos» a lo que haga la empresa organizadora, que tendrá que acudir a los tribunales. Aunque Igual ha señalado desconocer en qué punto exacto se halla este proceso judicial, sí ha opinado que al ser en Londres los tiempos serán «diferentes» a los de España.

Por otra parte, cuestionada por el expediente informativo abierto por el Ayuntamiento sobre lo acontecido con este concierto -que iba a celebrarse el pasado 28 de julio como cierre de la Semana Grande de Santander, pero que finalmente no pudo celebrarse por incomparecencia del artista- Igual ha explicado que el Ayuntamiento recibió toda la documentación el pasado 16 de agosto de la empresa adjudicataria. Esta documentación fue trasladada a la Concejalía de Dinamización Social, de la que dependen las fiestas y las actuaciones musicales en la ciudad, como las programadas con motivo de la Semana Grande y que incluían la actuación del artista internacional.

Ahora, según ha explicado, la documentación ya obra en manos de los técnicos municipales, que lo «están mirando» desde esta semana y una vez que tengan un «posicionamiento» al respecto, el Ayuntamiento «lo dará a conocer».