El «caos» contable de Liendo: compras con la tarjeta municipal y anticipos a empleados y cargos

Durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Liendo del pasado viernes, la persona que estuvo en posesión de la palabra la mayor parte del ... tiempo no fue ni el alcalde, el popular Juan Alberto Rozas, ni los portavoces de los grupos políticos con representación (PSOE y PRC, además del PP). Durante casi cuarenta minutos fue el secretario municipal el que intervino para repasar el cierre del ejercicio de 2024 y citar algunas de las múltiples «irregularidades» administrativas y contables detectadas. Tan solo le dio tiempo a esbozar algunas de las ideas recogidas en un informe más amplio, de 20 páginas, en el que el funcionario detalla los incumplimientos legales y anomalías que se ha encontrado desde su llegada a Liendo a finales del año pasado. Algunos, arrastrados desde legislaturas anteriores.

Aunque por volumen y cuantía los hechos más relevantes tienen que ver con los 460.861 euros en facturas de 2024 que se encontraban sin pagar –el funcionario subraya la «gravedad de estos hechos», ya que se han realizado «al margen de cualquier tipo de fiscalización» porque se realizaron sin ningún trámite previo ni cobertura presupuestaria–, existen otros elementos que reflejan aún mejor el «caos» en el que se encuentra el Ayuntamiento de Liendo. Por ejemplo, los 53.682,99 euros que el Consistorio destinó a pagar anticipos a trabajadores municipales y a cargos políticos. Se trata de una práctica legal, siempre y cuando se haga por los cauces legales, cosa que no ocurrió en Liendo. La mitad de ese dinero corresponde al último ejercicio cerrado y, como los anteriores, «no está reflejado correctamente en el programa contable». No se recoge quién fue el gestor de los expedientes, por lo tanto «no hubo procedimiento alguno para su concesión», lo que dificulta un control y fiscalización adecuada para comprobar si esas cantidades se descontaron de las siguientes nóminas. Las principales «irregularidades» Adelantos de dinero Se dieron 53.682 euros a empleados y cargos sin expediente para su control. Tarjeta de crédito No se justifica ni un solo gasto entre mayo y diciembre de 2024. Pagos pendientes Algunos pagos se hacían con partidas distintas y otros están por satisfacer. Contratos menores El Ayuntamiento «aún no ha realizado ni un expediente bien». Falta de control La anterior secretaria no hizo ningún reparo ante las anomalías contables. Subvenciones Se han tenido que devolver la mayoría por la falta de gestión y seguimiento. Información No se ha cumplido con la obligación de enviar datos al Ministerio. Personal Se señala la falta de efectivos en algunas áreas sensibles del Ayuntamiento.

También hizo saltar las alarmas la existencia de una tarjeta de crédito municipal que se utilizaba de manera discrecional, porque entre mayo y diciembre no se justificó ninguno de los pagos realizados con ella. Quizás porque no se podían justificar, como uno por importe de 121 euros que se realizó en un joyería el 31 de diciembre o dos gastos de 484,78 y 59,99 euros para material para opositar, que se vinculan a la anterior secretaria-interventora, con la que se produjeron las irregularidades. De hecho, el funcionario, en su informe, pone gran parte de la responsabilidad sobre su antecesora, ya que «en los últimos dos años no emitió ningún reparo» en ejercicio de sus funciones, lo que habría supuesto la paralización, al menos temporal, de esos expedientes. Ni cuando se realizaron pagos sin consignación presupuestaria, ni cuando se aceptaron facturas sin registrar o formalizadas mediante acuerdo verbal.

A partir de aquí, el resto de irregularidades se enmarcan en esa falta de control. Empezando por la domiciliación de hasta 47 recibos, algo que no está permitido para un Ayuntamiento porque eso implica aceptar el pago sin ningún tipo de revisión previa, y siguiendo con el fraccionamiento de contratos. Ocurrió con la contratación de unas carrozas y, lo que es más extraño, con facturas de la luz. También constan pagos duplicados. «Aún no se ha realizado ni un contrato menor bien», añade el secretario, asombrado, en el documento.

Se constata que Liendo remitió documentación contable al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas tarde, lo que puede suponer penalizaciones, que no se utilizaron las plataformas que establece la ley, hay errores en el cobro de impuestos indirectos, la utilización de partidas para pagar asuntos que no tenían nada que ver, que muchos expedientes están incompletos y no tienen respaldo documental...

«He comprobado que se han tenido que devolver la mayoría de subvenciones solicitadas, con el correspondiente daño a la hacienda local» en forma de pago de intereses. Para dar contexto a esta situación de caos, añade dos puntos. También es consecuencia de la falta de personal en algunas áreas sensibles del Ayuntamiento y ha provocado que se dispare el periodo medio de pago a proveedores.

Y pese a todo, hay alguna buena noticia. Liendo no tiene deudas acumuladas y los impagos se pueden asumir con el remanente. Hay descontrol, pero también dinero –la aportación de los aprovechamientos forestales es un gran balón de oxígeno– para que el Consistorio sea totalmente viable.